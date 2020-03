Depuis le bureau de l’éditeur: préparez-vous, persévérez et ne paniquez pas

Bonjour d’Epcot, où aujourd’hui est le dernier jour de la magie des parcs Disney pour au moins les deux prochaines semaines – de façon réaliste, les deux prochains mois – et c’est surréaliste. Alors que Hollywood Studios avait un semblant de foule essayant de monter sur Rise of the Resistance ou Runaway Railway une dernière fois, Epcot se sent vide pendant ce qui aurait dû être l’un des week-ends les plus occupés du printemps. Il y avait une semaine assez occupée quand j’étais dans les parcs pour réviser le Galaxy S20, et cette foule a pratiquement disparu.

Je ne devrais absolument pas être ici, tout comme je n’aurais pas dû faire Animal Kingdom vendredi soir pour Flight of Passage. Et je ne devrais surtout pas avoir l’intention de frapper le Magic Kingdom ce soir pour obtenir mon dernier coup d’euphorie de feux d’artifice. Mais c’est la nature humaine de rechercher le familier et le réconfortant dans les temps troublants, et cela a été une semaine plus éprouvante que celle que j’ai connue pendant mon court séjour sur cette planète.

C’est normal de s’inquiéter. Il est normal d’avoir un peu peur, surtout lorsque le test est encore difficile, voire impossible pour de nombreux Américains. C’est normal d’avoir besoin de prendre une minute pour vous maintenant. J’ai eu besoin d’un peu de temps jeudi après-midi juste pour traiter toutes les nouvelles, et j’ai parcouru un demi-sac de chocolats au lait Dove ces derniers jours. Prendre soin de soi en période de stress est important.

Ce qui ne va pas, c’est de paniquer. Ce qui ne va pas, c’est de récupérer toutes les lingettes désinfectantes, le papier toilette et l’eau sur lesquels vous pouvez mettre la main. Ce qui ne va pas, c’est d’ignorer ou de nier que cela se produit. Ce qui ne va pas, c’est de désobéir aux ordres de s’isoler si vous présentez des symptômes ou si on vous a dit que vous aviez été exposé à un cas confirmé.

Et ce qui ne va certainement pas, c’est de dissiper vos peurs et vos frustrations envers les employés des épiceries et les représentants du service à la clientèle qui essaient simplement de garder la tête hors de l’eau pendant le raz de marée après le raz de marée des clients en colère et confus. Ils font de leur mieux, tout comme nous essayons tous de le faire.

Respirez profondément, comptez jusqu’à dix et souvenez-vous que nous sommes tous dans le même bateau.

Maintenant, si vous essayez de comprendre comment vous allez travailler à domicile pendant les prochaines semaines, nous pouvons vous aider à vous construire un bureau à domicile rapide et pas cher – bien que je vous recommande sérieusement de vous procurer une chaise et une souris ergonomiques afin de ne pas visser le dos ou le poignet – et en tant qu’experts du travail à domicile, nous avons partagé nos meilleures stratégies pour une transition efficace.

Ce n’est pas parce que vous êtes tous coincés à la maison qu’il n’y a rien à faire.

La plupart des écoles et des garderies étant fermées, je ne peux pas vous aider autant. Il y a beaucoup d’applications éducatives et du contenu adapté aux enfants sur presque tous les services de streaming sur lesquels vous pouvez secouer un écran, de YouTube Kids à Disney + en ajoutant Frozen II trois mois plus tôt. C’est aussi probablement le moment idéal pour découvrir la collection numérique disponible dans votre bibliothèque locale ou les millions de classiques gratuits disponibles sur Kindle et Google Play Books comme Arabian Nights, Treasure Island et les nombreux mystères de Sherlock Holmes.

Il y a aussi des tâches productives que vous et votre couvée pourriez entreprendre pendant que vous avez tout ce temps ensemble. Demandez à chacun de passer par son placard pour déterminer ce qui convient, ce qui est déchiré et ce qui peut aller à Goodwill. Commencez votre nettoyage de printemps. Commencez un petit jardin à l’arrière. Faites cuire du pain délicieux ensemble et laissez les enfants le façonner en des formes fantastiques. Ramenez la soirée de jeu en famille, et si vous avez besoin d’un jeu pour commencer, les dominos du train mexicains ont toujours été un succès dans ma famille.

Une des raisons pour lesquelles j’aime mon travail est que la technologie a le pouvoir d’améliorer nos vies, et c’est une de ces fois où elle est plus puissante que jamais. Nous finirons par traverser tout cela ensemble, puis nous pourrons revenir sur les derniers téléphones et nous plaindre du service que Google tuera ensuite.