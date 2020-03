Depuis le bureau de l’éditeur: Samsung est gravement sous-livré avec le zoom spatial 100X du Galaxy S20 Ultra

Samsung a fait d’énormes progrès dans la qualité de l’appareil photo avec la série Galaxy S20, au point que dans de nombreuses situations, le S20 Ultra prend des photos directement comparables au Pixel 4 XL. Mis à part les petites questions sur les détails de l’apparence des photos, j’aime vraiment ce dont cet appareil photo est capable, et je n’ai pas l’impression d’utiliser un appareil photo inférieur comme je l’ai fait avec le S10 +.

Je pense que l’appareil photo du Galaxy S20 Ultra est génial, et ses capacités de zoom en sont une grande partie.

Et il ne s’agit pas seulement de la caméra principale 108MP; une grande partie de mon plaisir est la qualité des prises de vue avec zoom. J’ai mon Galaxy S20 Ultra depuis quelques semaines maintenant, et j’aime vraiment incorporer des zooms dans mon utilisation régulière de l’appareil photo. Mais j’ai compris très rapidement à quel point je veux utiliser les options de zoom ultra-long. Après ma période de test, où j’ai trouvé spécifiquement des situations pour comparer les différents niveaux de zoom, je n’ai pas eu une seule fois envie de zoomer au-delà de 30X. Et rarement même atteint 20X.

Pourquoi ça? Eh bien, parce que la qualité des photos après 30X est trash. Il n’y a pas de sucre. Une fois que vous avez dépassé 30X, la détérioration de la qualité est si rapide qu’elle ne vaut plus le compromis. Prendre des photos à 30X et obtenir une photo à moitié décente est possible si la scène est extrêmement lumineuse et que vous avez une main stable ou un trépied; 50 ou 70X produit “une photo” et rien de plus. 100X est franchement risible. Il n’y a pas une seule photo que j’ai prise à 100X qui vaille mieux que de prouver qu’elle peut prendre une photo à 100X, et encore moins une photo que je voudrais réellement enregistrer. Chacun est taché et doux, avec une fidélité le long d’une peinture à l’aquarelle des années 1800.

Si vous pensez juste à la physique de celui-ci, il n’est pas surprenant que les photos après 30X soient des ordures.

Et si nous pensons simplement à la physique de celui-ci, la faible qualité est logique – et est fondamentalement impossible à surmonter. Oui, il s’agit d’un gigantesque capteur d’appareil photo par rapport aux normes des smartphones, et le zoom optique 4X nécessitait déjà un énorme agencement d’appareil photo et un objectif périscope juste pour l’adapter. Mais lorsque tout ce que vous avez est optique 4X, la quantité de recadrage numérique nécessaire pour atteindre 30X, sans parler de 100X, vous permet de ne jamais prendre de photo de haute qualité. Si Samsung mettait un autre capteur 108MP derrière cet objectif 4X, cela aiderait un peu, mais cela ne rendrait pas le 100X réalisable. Ces photos vont toujours être mauvaises.

Le malheur ici est que le système de zoom du S20 Ultra est vraiment précieux. Le niveau de zoom “téléobjectif” par défaut de 5X prend des photos avec presque aucune perte de qualité par rapport à l’appareil photo principal, y compris dans les scènes à faible luminosité, et a en fait un excellent bokeh naturel pour les portraits. Il peut prendre d’excellentes photos à 10X qui ne sont égalées par aucun autre téléphone. Il est même capable d’obtenir de très bonnes photos à 15X, selon les conditions. J’ai pris des dizaines de magnifiques photos avec zoom, comme vous pouvez le voir ci-dessous, mais pas une seule n’a été prise après 10X.

Samsung a laissé son message marketing prévaloir sur les capacités réelles du téléphone.

Le problème ici n’est pas que l’ensemble du système de zoom ne vaut rien. Le problème est que le message marketing de Samsung prévaut sur les capacités réelles du téléphone. Si Samsung aurait arrêté le zoom de l’appareil photo à 30X, je n’aurais aucune plainte; diable, il aurait même pu dépasser 50X et je ne ferais aucun point à ce sujet. Le problème est que non. Il a imprimé “SPACE ZOOM 100X” sur le boîtier de l’appareil photo et vous permet de passer directement à 100X dans l’application appareil photo. Même si personne ne devrait s’en préoccuper.

Mais “100X” a l’air beaucoup plus cool dans une publicité. “100X” semble cool imprimé à l’arrière du téléphone. Pas “30X” – donc Samsung l’a expédié. Samsung ne s’est pas contenté de trop promettre un peu, il a trop promis d’un montant ridicule. Et il sous-estime sans équivoque les capacités de zoom du Galaxy S20 Ultra. Et c’est dommage, car le zoom est vraiment utile, et les propriétaires du S20 Ultra l’apprécieront – ils seront juste déçus que le téléphone ne fasse pas du tout ce dont il prétend être capable.

-Andrew