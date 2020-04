Depuis le bureau de l’éditeur: téléphoner en travaillant à domicile

Source: Daniel Bader / Android Central

Mercredi, après avoir mis le bébé au lit, je suis monté dans la voiture pour parcourir les cinq kilomètres jusqu’à mon Costco local. Il neigeait lorsque le soleil se couchait, et parce que je conduisais vers l’ouest, je passais la plupart du temps à regarder et à essayer d’éviter la sortie monstrueuse et réconfortante de l’étoile.

J’ai l’impression d’avoir fait la même chose pendant mes journées de travail – à tour de rôle embrassant et essayant d’éviter la réalité de cette situation horrible, et comment cela encourage une étrange fusion de micro normalité et de macro anxiété. À présent, nous avons tous grandi dans cette routine, qu’il s’agisse simplement de trouver un endroit confortable sur le canapé pour passer la journée à taper sur un clavier, à prendre en charge les enfants ou les parents à tour de rôle, à trouver littéralement une excuse pour quitter la maison. , ne serait-ce que pour une promenade ou une course.

C’est vraiment inspirant de lire et d’entendre les histoires de personnes qui tirent le meilleur parti de cette situation difficile.

En tant que personne qui travaille à domicile depuis une décennie, j’ai le privilège d’avoir mon propre bureau, un endroit où je peux entrer et fermer la porte derrière moi. Ce n’est pas vrai pour la plupart des gens de ma vie.

J’ai parlé régulièrement avec des amis et des membres de la famille qui doivent naviguer dans le travail, les tâches ménagères et les enfants dans les appartements d’une chambre, dont beaucoup ont posé des questions sur les moniteurs et les claviers et les Chromebooks et les téléphones et les mises à niveau Internet et les plans de téléphone portable. Il n’a jamais été aussi évident pour moi que même si tout le monde embrasse Internet sur un écran ou un autre, peu veulent lutter contre la technologie qui le fait fonctionner – ou mieux que la version qu’ils ont mise en place jusqu’à présent.

Je ne savais pas combien de personnes dans ma vie ne possédaient pas ou ne possédaient toujours pas d’ordinateur portable personnel, ou dont les ordinateurs personnels fonctionnaient toujours sous Windows 7 (j’ai en fait entendu parler de quelques personnes dont les parents ne veulent pas mettre à niveau de Windows XP, mais c’est un niveau d’entêtement complètement différent.)

Sur ce site Web, nous proposons des conseils aux personnes dont la connaissance des téléphones, des Chromebooks, des services Google, de la PlayStation et d’autres technologies de la maison intelligente varie de très basique à environ aussi approfondie que la nôtre, et j’adore cela à propos de la communauté Android Central. . Cela a été vraiment merveilleux d’entendre parler de vos aventures de travail à domicile par le biais de tweets et de courriels, et inversement, cela a été navrant d’entendre certaines des histoires sur la façon dont COVID-19 vous a affecté de tant de façons diverses et dramatiques. Si vous avez envie de partager certaines de vos histoires de travail à domicile dans les commentaires, j’aimerais aussi les lire ici.

Malgré la pandémie, les entreprises n’ont pas freiné leurs projets de sorties téléphoniques, mais d’un point de vue logistique, elles ont radicalement changé. Cette semaine, OnePlus a lancé les deux premiers de ce qui équivaut généralement à une petite armée de nouveaux téléphones chaque année, et ils sont plutôt bien. J’ai examiné le OnePlus 8 Pro et je pense que, même s’il ne correspond pas à tous égards au Galaxy S20 +, c’est probablement la meilleure valeur dans l’espace phare haut de gamme en ce moment.

Les mises à niveau de la caméra dans le OnePlus 8 Pro valent à elles seules le prix d’entrée.

Les améliorations de la caméra sur la seule série 7 valent le coût supplémentaire, mais le vrai bonheur était de pouvoir enfin charger un téléphone OnePlus sans fil à côté de mon lit la nuit. C’est une si petite chose, mais cela fait une énorme différence lorsque vous effectuez régulièrement la même action.

Andrew a examiné le plus petit OnePlus 8, et je n’ai pas autant de choses positives à dire à ce sujet. Je suis d’accord avec lui qu’il s’agit essentiellement d’un 7T rebaptisé avec un écran incurvé et une 5G intégrée, qui ne sont d’aucune utilité pour la plupart des gens en ce moment. Bien que le Snapdragon 865 apporte de nombreuses améliorations, il ajoute également un coût non négligeable que les fabricants répercutent sur les clients, qu’ils souhaitent ou non la 5G. Et parce que c’est le monde de Qualcomm et que nous vivons juste dedans (voir la controverse autour de la puce Exynos 9900 de Samsung dans la série internationale Galaxy S20 pour preuve), il n’y a pas de versions LTE uniquement de ses meilleurs processeurs cette année.

J’ai sauté assez rapidement du OnePlus 8 Pro au Moto G Stylus et, alors que d’autres sites ont trouvé le téléphone assez convaincant à son prix de 299 $, je ne peux pas dire que je suis d’accord. Cameron Faulker du Verge a déclaré dans son article que “les deux téléphones prennent des photos avec une bonne balance des couleurs et une bonne précision”, ce qui est exact, sauf que le prédécesseur du téléphone, le Moto G7, et celui d’avant, le Moto G6, ont fait la même chose . Ce que ces téléphones ne font pas encore, c’est de bien comprendre les scènes. Ils n’offrent pas de modes HDR compétitifs, et les photos semblent toujours traitées et plates à mon avis.

Comme je l’ai dit dans ma critique, ce serait bien – et c’est toujours le cas si les autres fonctionnalités des téléphones le compensaient – si le Pixel 3a n’existait pas. Mais c’est le cas, et c’est à 299 $ pour le moment, et ce sera probablement indéfiniment, car Google va annoncer le Pixel 4a dans quelques semaines. J’aime que l’espace téléphonique à petit budget devienne plus compétitif: il oblige des entreprises comme Motorola, Nokia, Samsung et d’autres à intensifier leurs jeux, et nous voyons déjà Samsung jouer pour cet acheteur avec une énorme gamme de Galaxy Appareils de marque A aux États-Unis

Mais je suis déjà passé à un autre téléphone, et celui-ci est vraiment intéressant. C’est le LG V60, qui s’est révélé assez conflictuel en fonction des priorités de la personne qui l’examine. Notre propre Andrew Martonik s’en fichait beaucoup, principalement parce que le logiciel était maladroit et manquait de fonctionnalités – je suis d’accord avec lui, pour ce qu’il valait – mais je suis capable de pardonner bon nombre de ces faiblesses parce que le matériel est tellement irrésistible.

Le LG V60 pourrait être mon coup de couchette de l’année, ne serait-ce que pour la durée de vie de la batterie incroyablement bonne et l’expérience étonnamment bonne de l’appareil photo.

Un énorme téléphone avec une batterie massive, je l’ai mis sur le chargeur la nuit avec plus de 50% dans le réservoir plusieurs fois de suite. C’est sauvage. L’appareil photo a également été bien meilleur que ce à quoi je m’attendais, et j’ai trouvé l’expérience de prise de photos incroyablement amusante et satisfaisante, surtout lorsque je joue avec le mode manuel de LG. Et je suis vraiment intéressé de voir quels types d’améliorations du travail à domicile je peux faire lorsque le V60 est dans son accessoire de boîtier à double écran.

Je vais également jeter un œil au Huawei P40 Pro à un moment donné. C’est une proposition étrange – certains des meilleurs matériels sur le marché avec des logiciels verrouillés des applications, des services et des API sur lesquels la plupart des gens en dehors de la Chine comptent. Contrairement au récit traditionnel, il ne s’agit pas de ne pas avoir accès aux applications Google – cela va beaucoup plus loin que cela. Il y a beaucoup à déballer, alors restez à l’écoute pour cela.

Enfin, je deviens un peu fou, alors je suis revenu à quelque chose que je faisais régulièrement: m’asseoir seul dans une pièce calme avec une paire de bons écouteurs et mes albums préférés. Il n’y a vraiment rien de tel – pas de distractions, pas de notifications, juste de la musique. J’essaie actuellement les nouveaux écouteurs sans fil Momentum 3 de Sennheiser, et ils sont absolument magnifiques. Plus sur cela bientôt aussi.

Voilà où j’en suis en ce moment. Essayer de rester sain d’esprit en gardant les choses aussi normales que possible pendant cette période très étrange. Faites-moi savoir ce que vous faites pour obtenir le même résultat.

J’espère que vous et votre famille êtes en sécurité et en bonne santé en ce moment.

–Daniel

