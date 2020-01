Depuis que les annonceurs de localisation iOS 13 ont vu moins de données

Lorsque iOS 13 a été introduit en 2019, une fonctionnalité ajoutée a été les alertes pour les applications qui accèdent à votre emplacement en arrière-plan. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour les annonceurs de données de localisation (via Digiday).

Données de localisation

La société de technologie publicitaire Teemo a déclaré que ses taux opt-in pour le partage de localisation étaient inférieurs à 50%, alors qu’ils étaient plus proches de 100% il y a trois ans. Mais cela est dû aux applications qui partagent automatiquement les données de localisation sans que les gens en soient conscients. Mais grâce à iOS 13, les gens sont au courant et la confidentialité prévaut.

Paul Kasamias, associé directeur de l’agence Publicis Media Starcom:

Cela affecte également la capacité de lier les utilisateurs qui effectuent des recherches en ligne et achètent en magasin ou en voiture, et la mesure de la fréquentation des clients devient beaucoup plus opaque. La baisse des dépenses est également susceptible de se produire via les petits et moyens annonceurs, où la rentabilité est primordiale et où il y a une empreinte physique, car il sera plus difficile de cibler le bon utilisateur au bon moment.

Les données de localisation qui restent sont devenues plus précieuses. Il y a une baisse des données de localisation à l’aide du GPS, et des données de plus faible qualité à l’aide de supports, de données IP, etc. Mais selon ces cadres ad tech, le marché des données de localisation est toujours actif.

