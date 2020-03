Dernière chance d’obtenir ces bonus de bienvenue sur les cartes de crédit SkyMiles de Delta – .

La nouvelle épidémie de coronavirus a pratiquement fermé l’industrie du voyage, les choses étant si mauvaises pour le moment pour les compagnies aériennes que la TSA affirme que le trafic passagers est en baisse de 90%.

Néanmoins, les choses ne seront pas comme ça pour toujours. Delta propose actuellement d’excellents bonus de bienvenue pour ses cartes de crédit SkyMiles, donc si cela ne vous dérange pas de parcourir les offres de carte de crédit maintenant, il sera rentable une fois que le voyage sera de nouveau ouvert.

Tant d’industries sont dans un étrange état d’animation suspendue, alors que nous essayons tous de nous diriger vers quoi que ce soit de l’autre côté de la nouvelle épidémie de coronavirus. Les voyages et l’hospitalité sont parmi les secteurs les plus durement touchés en ce moment, car chaque jour passé à se cacher dans une maison dans une ville en quarantaine ou sous la forme d’un refuge sur place en raison du virus est une journée non consacrée à la réservation d’une chambre d’hôtel ou voler dans le ciel amical.

Mais même si un avantage comme un voyage gratuit n’est pas exactement une priorité absolue à l’heure actuelle, il y a encore des mesures que vous pouvez prendre maintenant pour vous assurer que vous êtes dans un endroit idéal pour voyager une fois qu’il est sûr de le faire. L’une de ces étapes consiste à choisir les meilleures cartes de crédit à conserver dans votre portefeuille et à créer une stratégie de carte de crédit qui vous rapporte des miles supplémentaires grâce à des bonus de bienvenue et à des catégories de dépenses.

Pour les flyers Delta, cela peut être une décision difficile en raison des nombreuses options solides disponibles à l’heure actuelle. Delta et American Express ont conclu un partenariat, ce qui signifie que vous disposez d’une gamme complète de cartes de crédit de marque et de cartes de crédit de marque Amex qui pourraient convenir à toutes sortes de voyageurs. Delta et Amex ont récemment réorganisé toute la gamme de cartes Delta, apportant une multitude d’offres à durée limitée en tandem avec cette relance sur chaque carte de crédit Delta.

Vous avez seulement jusqu’au 1er avril 2020 pour profiter des offres ci-dessous, c’est donc le bon moment pour décider si ces cartes peuvent ajouter de la valeur à votre portefeuille à long terme. Pour vous aider à prendre votre décision, examinons les détails des cartes Delta Amex populaires pour les particuliers et les petites entreprises.

Carte Delta SkyMiles® Gold American Express

Frais annuels: 99 $, annulé la première année

Avantages

Premier bagage enregistré gratuitement sur les vols Delta

Embarquement prioritaire

20% sur les achats en vol

2x miles sur les achats Delta admissibles, les restaurants et les supermarchés américains et 1 mile par dollar sur tout le reste

Crédit de vol Delta de 100 $ après 10 000 $ dépensés au cours d’une année civile

Prime: Gagnez jusqu’à 70 000 miles bonus. 60 000 miles bonus après avoir dépensé 2 000 $ en achats sur votre nouvelle carte au cours des trois premiers mois, plus 10 000 miles bonus supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte. (REMARQUE: cette offre expire le 1er avril 2020.)

Carte Delta SkyMiles® Platinum American Express

Frais annuels: 250 $

Avantages

Certificat d’accompagnement annuel chaque année lors du renouvellement de la carte pour les voyages aller-retour en cabine principale

10 000 MQM vers le statut lorsque vous dépensez 25 000 $ sur la carte au cours d’une année civile, plus 10 000 MQM supplémentaires lorsque vous dépensez 50 000 $ au cours d’une année civile

Gagnez 3x miles sur les achats Delta éligibles et dans les hôtels (effectués directement avec les hôtels), 2x dans les restaurants et les supermarchés américains et 1 mile par dollar sur tout le reste

Obtenez un premier bagage enregistré gratuitement sur les vols Delta

Embarquement prioritaire

20% sur les achats en vol

Recevez un crédit de frais Global Entry / TSA PreCheck (tous les 4 ans pour Global Entry, tous les 4,5 ans pour TSA PreCheck, jusqu’à 100 $)

Prime: Gagnez jusqu’à 100 000 miles bonus. 80 000 miles bonus après avoir dépensé 3 000 $ en achats sur votre nouvelle carte au cours des trois premiers mois, et gagnez 20 000 miles bonus supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte. (REMARQUE: cette offre expire le 1er avril 2020.)

Carte Delta SkyMiles® Reserve American Express

Frais annuels: 550 $

Avantages

Accès gratuit au Delta Sky Club lorsque vous voyagez avec Delta, plus deux laissez-passer uniques

Gagnez 3x miles sur les achats Delta éligibles et 1 mile par dollar sur tout le reste

Accès gratuit aux salons American Express Centurion lors du vol Delta avec un billet acheté sur la carte (jusqu’à deux personnes peuvent également entrer pour un montant de 50 $ chacune)

Un crédit de frais Global Entry / TSA PreCheck (tous les 4 ans pour Global Entry, tous les 4,5 ans pour TSA PreCheck) (jusqu’à 100 $)

Embarquement prioritaire

20% sur les achats en vol

Prime: Gagnez jusqu’à 100 000 miles bonus et 20 000 miles de qualification Medallion® (MQM). 80 000 miles bonus et 20 000 MQM après avoir dépensé 5 000 $ en achats sur votre nouvelle carte au cours de vos trois premiers mois, plus 20 000 miles bonus supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte. (REMARQUE: cette offre expire le 1er avril 2020.)

Meilleures cartes de crédit Delta Business

Les dépliants Delta propriétaires de petites entreprises peuvent bénéficier des versions commerciales de ces cartes. Bien que ceux-ci aient en grande partie les mêmes avantages que leurs homologues personnels, une carte de crédit professionnelle peut être un bon choix si vous souhaitez séparer les dépenses ou tirer parti de différentes catégories de bonus. Si vous essayez de rester en dessous de 5/24 (règle de Chase qui limite les approbations de carte de crédit), il est également utile que les cartes de crédit professionnelles Amex ne comptent pas dans votre classement 5/24.

Voici un aperçu des trois cartes de crédit Delta pour petites entreprises:

Carte Delta SkyMiles® Gold Business American Express

Frais annuels: 99 $, annulé la première année

Avantages

Crédit de vol Delta de 100 $ après avoir dépensé 10 000 $ au cours d’une année civile

Embarquement prioritaire

20% sur les achats en vol

2x miles sur les achats Delta éligibles, la livraison aux États-Unis et la publicité aux États-Unis et 1 mile par dollar sur tout le reste

Prime: Gagnez jusqu’à 70 000 miles bonus. 60 000 miles bonus après avoir dépensé 2 000 $ en achats sur votre nouvelle carte au cours des trois premiers mois, plus 10 000 miles bonus supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte. (REMARQUE: cette offre expire le 1er avril 2020.)

Carte Delta SkyMiles® Platinum Business American Express

Frais annuels: 250 $

Avantages

Certificat d’accompagnement annuel chaque année lors du renouvellement de la carte pour les voyages aller-retour en cabine principale

10 000 MQM vers le statut lorsque vous dépensez 25 000 $ sur la carte au cours d’une année civile, plus 10 000 MQM supplémentaires lorsque vous dépensez 50 000 $ au cours d’une année civile

3x miles sur les achats Delta éligibles et 1 mile par dollar sur tout le reste

1,5 x miles sur les achats de plus de 5 000 $ (jusqu’à 50 000 miles par année civile)

Crédit Global Entry / TSA PreCheck (jusqu’à 100 $)

Embarquement prioritaire

20% sur les achats en vol

Prime: Gagnez jusqu’à 100 000 miles bonus. 80 000 miles bonus après avoir dépensé 3 000 $ en achats sur votre nouvelle carte au cours des trois premiers mois, plus 20 000 miles bonus supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte. L’offre expire le 4/1/2020. (REMARQUE: cette offre expire le 1er avril 2020.)

Carte Delta SkyMiles® Reserve Business American Express

Frais annuels: 550 $

Avantages

Certificat de compagnon annuel chaque année lors du renouvellement de la carte pour un voyage aller-retour en première classe, Comfort + ou cabine principale

Accès gratuit au Delta Sky Club lorsque vous voyagez avec Delta, plus deux laissez-passer uniques

3x miles sur les achats Delta et 1 mile par dollar sur tout le reste

Gagnez 1,5x miles sur tous vos achats après avoir dépensé 150 000 $ par an

Accès gratuit aux salons American Express Centurion lors du vol Delta avec un billet acheté sur la carte (jusqu’à deux personnes peuvent également entrer pour un montant de 50 $ chacune)

Un crédit de frais Global Entry / TSA PreCheck (tous les 4 ans pour Global Entry, tous les 4,5 ans pour TSA PreCheck)

Accès aux surclassements gratuits (y compris les non-médaillons)

Embarquement prioritaire

20% sur les achats en vol

Prime: Gagnez jusqu’à 100 000 miles bonus et 20 000 miles de qualification Medallion (MQM). 80 000 miles bonus et 20 000 MQM après avoir dépensé 5 000 $ en achats sur votre nouvelle carte au cours de vos trois premiers mois, plus 20 000 miles bonus supplémentaires après votre premier anniversaire d’adhésion à la carte. (REMARQUE: cette offre expire le 1er avril 2020.)

