Dernière chance d’obtenir la caméra sans fil qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour 29 $ – .

La caméra d’inspection sans fil pour endoscope DEPSTECH WF010 est en vente à un prix avantageux sur Amazon, et nous venons de vous en parler plus tôt cette semaine. Alors pourquoi on te le redit? C’est simple, car il s’agit de l’un des accessoires pour smartphone les plus populaires de tous les lecteurs et il est actuellement en vente à une distance raisonnable de son prix le plus bas.

Si vous n’êtes pas familier avec le fonctionnement de ces petits gadgets, préparez-vous à être impressionné. Le WF010 se connecte sans fil à votre iPhone ou téléphone Android et le transforme en viseur à distance. Faites glisser l’appareil photo dans à peu près n’importe quoi – même dans l’eau, car il est étanche – et vous verrez ce qui se passe sur votre téléphone. Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos si vous le souhaitez, les possibilités sont donc infinies. Il est également livré avec des accessoires de crochet et d’aimant pour saisir des clés ou des bijoux dans des espaces restreints, et un accessoire de miroir pour que vous puissiez voir dans les coins!

Cet appareil génial est le modèle le plus vendu de l’entreprise et il se vend 36 $. Clippez le coupon sur la page du produit et vous ne paierez que 28,79 $. Bien sûr, si vous souhaitez accélérer les choses, vous pouvez toujours passer à la caméra d’inspection sans fil pour endoscope DEPSTECH WF060. Il a un appareil photo 5 mégapixels considérablement amélioré avec zoom, et il mesure 16,5 pieds de long contre 11,5 pieds. Le prix de détail de ce modèle est de 66 $, mais vous pouvez couper le coupon de 25% et l’obtenir pour seulement 49,49 $. Ces deux coupons disparaîtront avant la fin de la journée, alors dépêchez-vous ou vous manquerez.

Endoscope sans fil DEPSTECH WF010

Endoscope sans fil DEPSTECH WF060

Consultez cet avis sur la page du produit pour quelques bonnes notes sur l’utilité de cet appareil:

Ceci est mon troisième endoscope. C’est de loin le meilleur. Il a la bonne rigidité pour la plupart des travaux. Mes autres unités auraient généralement besoin de moi pour coller du fil rigide le long du câble pour obtenir de la rigidité.

La connexion au wifi est un peu difficile, et si l’appareil s’éteint, vous devez vous reconnecter au wifi. Mais il y a des avantages qui en valent la peine. D’une part, mon fils et moi pouvions nous connecter en même temps. Il était en train de pêcher l’endoscope et je regardais le mouvement. J’ai pu repérer les choses qui lui manquaient alors qu’il se concentrait sur la mécanique du mouvement. Je peux également voir où ce serait pratique si vous vouliez surveiller une situation. Par exemple, installez-le à un endroit du tuyau, puis allez allumer l’eau. Ou vous pouvez le placer dans une crevasse et utiliser votre téléphone pour surveiller les rongeurs.

Comme quelqu’un d’autre l’a noté, avec la lumière allumée, la batterie ne dure que quelques minutes. Mais il y a quelques facteurs compensatoires. La première est que vous n’exécuterez probablement pas les lumières à pleine puissance, même si vous sondez dans l’obscurité totale. La pleine luminosité a tendance à effacer les détails. L’autre est que vous pouvez brancher n’importe quelle batterie externe que vous utiliseriez pour un téléphone portable. Ou vous pouvez même le brancher sur un chargeur mural. L’unité fonctionnera tant qu’elle recevra une alimentation externe.

Les outils viennent dans un petit récipient. C’est très bien. Il est également bon qu’ils se vissent solidement au lieu de s’enclencher. J’ai perdu des outils parce qu’ils se sont cassés dans un drain. Les outils ne sont pas parfaits. Ils sont tous en plastique. J’ai l’habitude des crochets métalliques longs et fins. Celui-ci est plus court que la distance focale; Je voudrais qu’elle soit au moins aussi longue que la distance focale. Il est également en plastique et semble fragile. J’aime garder le crochet attaché par défaut. Je trouve que dans de nombreux cas, il aide à guider la portée et donne un cadre de référence.

Les instructions disent de changer la résolution. J’ai ignoré cela au début, mais une fois que j’ai réinitialisé la résolution de la lunette pour qu’elle corresponde à mon téléphone, la qualité d’image et la profondeur de champ apparente se sont considérablement améliorées.

Endoscope sans fil DEPSTECH WF010

Endoscope sans fil DEPSTECH WF060

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.