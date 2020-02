Dernière chance d’obtenir un Fire TV Stick au meilleur prix de 2020, ou 50 $ de réduction sur le pack ultime pour coupe-câbles – .

La grande explosion de Fire TV d’Amazon tire à sa fin en ce moment, et elle prendra presque certainement fin aujourd’hui ou demain. Bien sûr, nous vous avons déjà parlé de toutes les meilleures offres de la vente à plusieurs reprises, mais nous voulions les parcourir une dernière fois pour plusieurs raisons différentes. Premièrement, les prix sont phénoménaux. Deuxièmement, cela pourrait être votre dernière chance d’obtenir des remises aussi profondes jusqu’au premier jour 2020 cet été. Et troisièmement, une nouvelle offre vient d’être lancée dans le mélange qui vous fera économiser 50 $ sur le pack Fire TV ultime pour les coupe-câbles.

Avant de passer à la nouvelle offre groupée, couvrons les meilleures offres Amazon dont nous vous avons déjà parlé. Les plus vendus sont évidemment le Fire TV Stick 40 $ pour 24,99 $ et le Fire TV Stick 4K 50 $ pour 34,99 $. Ces deux prix sont à moins de 5 $ des plus bas historiques, et ils sont deux des lecteurs multimédias en streaming les plus populaires de tous les temps.

Ensuite, vous avez le Fire TV Cube de 120 $ en vente pour 89,99 $, ce qui correspond à un prix bas de tous les temps pour cet appareil génial. Il s’agit essentiellement d’un Fire TV Stick 4K intégré à un Echo Dot, vous obtenez donc toutes les fonctionnalités de streaming impressionnantes ainsi qu’un accès mains libres à Alexa. Et enfin, Amazon fait exploser les téléviseurs Fire TV Edition comme le téléviseur intelligent LED Ultra HD 4K 43LF711U20 de 43 pouces Fire TV Edition pour 239,99 $ et l’Insignia NS-55DF710NA19 55 pouces 4K Ultra HD Fire TV Edition Smart LED TV pour 369,99 $.

Ces offres sont toutes fantastiques. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec aucun d’entre eux. Mais il y a un autre accord en ce moment sur Amazon que vous devriez certainement consulter avant de vous engager dans l’une des affaires susmentionnées.

Amazon vend un bundle qui a un nom assez verbeux: bundle Fire TV Stick 4K avec Fire TV Recast (DVR) et une antenne HD. C’est une bouchée en effet, mais comme son nom l’indique, il a tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour couper le cordon. Tout d’abord, vous obtenez un Fire TV Stick 4K (valeur de 50 $) que vous pouvez brancher sur n’importe quel téléviseur pour diffuser du contenu à partir de toutes les sources que vous pouvez imaginer. Ensuite, vous obtenez un DVR Fire TV Recast avec 500 Go de stockage (valeur de 230 $) qui peut également diffuser tout ce super contenu, et il peut enregistrer la télévision en direct, tout comme le DVR fourni par votre société de télévision payante. Et enfin, vous obtenez une antenne HDTV de 35 miles de premier ordre (valeur de 20 $) qui vous permet de regarder gratuitement la télévision en direct sur toutes les chaînes les plus populaires, pour toujours.

Dans l’ensemble, cela représente une valeur de 300 $ et Amazon vend généralement le lot pour 250 $. Achetez le pack Fire TV Stick 4K avec Fire TV Recast (DVR) et une antenne HD dès maintenant avant la fin de cette offre, et vous ne paierez que 199,97 $!

