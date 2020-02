Dernières applications inspirées de la réalité virtuelle dans l’industrie de la technologie que vous aimerez connaître

À ce jour, la réalité virtuelle a été déployée principalement dans les secteurs des jeux, de l’industrie médicale et militaire, tandis que d’autres industries expérimentent dans des cas plus petits avec la technologie. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas beaucoup d’industries expérimentant la réalité virtuelle, car il y en a – mais cela a été limité à des scénarios plus basés sur des essais, car la technologie a essayé de s’améliorer pour une utilisation plus industrialisée.

Cependant, tout au long de 2020 et au-delà, plus d’industries adopteront la VR que jamais, car ses diverses applications utiles sont en constante expansion. Dans cet article, j’examinerai certaines des dernières applications de la technologie VR dans diverses industries.

Adoption plus large dans de nombreux secteurs

À titre d’exemple, les industries de l’immobilier et de l’architecture utilisent la VR pour les visites virtuelles de maisons et de bâtiments depuis un certain temps. Mais cela nécessitait toujours un modèle 3D du bâtiment conçu dans un logiciel de CAO, comme AutoCAD ou SketchUp, puis rendu dans un scénario de réalité virtuelle.

Les industries de l’architecture et de l’immobilier commencent maintenant à adopter des logiciels de réalité virtuelle, comme TrueScale, qui permettent de créer des plans de conception entièrement dans la réalité virtuelle.

Les murs, les fenêtres et les meubles peuvent tous être placés d’un simple geste de la main, ce qui permet non seulement d’économiser un temps incroyable aux architectes, mais leur permet de visiter leurs conceptions en même temps que leur création, plutôt que le multi- étape du processus de conception dans un logiciel de CAO puis d’importation dans un logiciel de réalité virtuelle.

Les casinos en ligne amélioreront également leurs capacités VR, qui se sentiront comme un boom, car les casinos en ligne ont mis du temps à adopter la technologie VR. La raison en est double. Premièrement, les casinos en ligne sont principalement basés sur un navigateur, ce qui rend difficile le développement de jeux 3D intensifs avec des graphismes réalistes.

Deuxièmement, Google a de lourdes restrictions sur les applications de casino en argent réel qu’il permet de publier sur Google Play. Cependant, les casinos en ligne comme Casumo India et d’autres qui offrent un grand nombre des derniers jeux de machines à sous 3D développeront de plus en plus de moyens pour implémenter la VR dans leurs jeux.

Ce ne sont là que quelques exemples de la façon dont la réalité virtuelle est mieux intégrée dans une industrie, plutôt qu’utilisée à une ou deux fins spécifiques.

Un autre exemple est le commerce de détail en ligne, qui a mis du temps à adopter la réalité virtuelle, mais cela se produit définitivement. L’adoption généralisée de la réalité virtuelle dans la vente au détail en ligne comporte plusieurs obstacles, le principal obstacle étant un investissement. Vous avez besoin d’une équipe d’ingénieurs logiciels, de modélisateurs 3D et d’autres rôles pour construire un magasin de vente au détail virtuel.Le lancement d’un magasin de vente au détail en réalité virtuelle peut donc coûter jusqu’à 100000 USD.

Cependant, la technologie est avancée pour réduire ces coûts. La numérisation 3D pour VR permettra une création d’actifs beaucoup plus facile, et la numérisation corporelle permettra aux clients «d’essayer» les vêtements de détail avant l’achat.

Technologie numérique jumelle combinée à la VR

En termes simples, les jumeaux numériques sont les répliques virtuelles d’objets réels. Ceci est un peu différent d’un simple modèle CAO d’une voiture ou d’une personne, car les «jumeaux numériques» reçoivent généralement un flux constant de données pour créer des simulations basées sur ces données.

À l’heure actuelle, les jumeaux numériques sont principalement utilisés dans la logistique et la gestion des risques. Par exemple, une entreprise qui exploite un parc éolien peut utiliser la technologie numérique jumelle pour simuler diverses conditions météorologiques, déterminer le positionnement optimal des éoliennes, ainsi qu’une prédiction de l’énergie produite.

Cette technologie n’est pas encore conviviale pour les consommateurs, mais elle est susceptible de se produire, et lorsqu’elle le fera, elle sera liée à la réalité virtuelle. À titre d’exemple très simple, vous pourriez vous demander à quoi ressemblerait votre corps si vous mangiez plus de légumes et que vous vous entraîniez plus régulièrement. Dans une simulation de jumeau numérique, des milliers de lignes de code d’algorithme seraient appliquées à votre jumeau numérique, pour produire une simulation réaliste des changements physiques de votre corps au fil du temps.

Cela a de vastes implications pour plusieurs industries individuelles, telles que la vente au détail et les soins de santé. Supposons que vous subissiez un traitement dans un hôpital pour un virus et que les médecins décident du meilleur traitement. Avec une simulation numérique jumelle, l’hôpital peut simuler comment des traitements spécifiques vous affecteront au niveau individuel, voire cellulaire.

Au niveau des consommateurs, le concept de jumeaux numériques peut et sera appliqué à la réalité virtuelle, en commençant très probablement par les applications de fitness. Après que votre corps se soit scanné dans une application de fitness VR, votre jumeau numérique alimentera constamment des données telles que votre tracker de fitness, votre tapis roulant connecté à l’IoT, la nourriture que vous mangez de votre réfrigérateur IoT. Cela permettra aux applications de fitness VR de suivre de manière beaucoup plus précise vos progrès physiques, ainsi que de faire des recommandations sur des routines d’exercice spécialement conçues pour vous.