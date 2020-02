Derniers smartphones pliables rencontrant des problèmes de défaillance et de durabilité

Les smartphones pliables sont la dernière tendance des appareils, et les entreprises qui incluent Motorola et Samsung ont lancé de nouveaux smartphones pliables au cours des dernières semaines.

Le premier smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold, avait des problèmes de durabilité majeurs qui ont retardé son lancement. Le plus récent appareil pliable de Samsung, le Galaxy Z Flip, semble aller un peu mieux jusqu’à présent, mais il y a des plaintes concernant la qualité de construction et les problèmes d’affichage. Il en va de même pour le dernier smartphone de Motorola, le RAZR.

Smartphone pliable Motorola RAZR, image via Ray Wong

Au cours du week-end, YouTuber JerryRigEverything a testé la durabilité de l’écran du Galaxy Z Flip, qui est fait pour la première fois d’un “verre ultra mince” pliable plutôt que du matériau plastique utilisé pour le Galaxy Fold.

Les tests suggèrent que l’affichage du Galaxy Z Flip se raye comme du plastique et n’est pas résistant aux rayures ou à d’autres dommages. Un ongle sur l’écran a pu faire une bosselure permanente, ce qui est inquiétant pour un smartphone qui coûte 1380 $.

En réponse à cette vidéo, Samsung a déclaré à CNBC dans un communiqué que l’écran devait être “manipulé avec soin” et qu’il avait la même couche de protection utilisée dans le Galaxy Fold, ce qui explique peut-être une partie des rayures.

Un autre utilisateur de Samsung Galaxy Z Flip sur Twitter a obtenu son smartphone, a ouvert la boîte, a ouvert le téléphone, puis l’a fait craquer au milieu. Il suggère que cela pourrait être dû au froid.

Image via Twitter

La fissuration au niveau du pli était un problème qui a tourmenté le Galaxy Fold, et Samsung met en garde contre une pression forte sur l’écran et en s’assurant qu’il n’y a rien sur l’écran lorsqu’il est fermé, mais une fissure au milieu à droite de la boîte est un comportement inattendu .

Le Motorola RAZR à 1500 $, un autre smartphone pliable sorti en février, connaît également des problèmes de durabilité. Ray Wong d’Input au cours du week-end a déclaré que le Motorola RAZR du site avait un écran qui se décollait une semaine seulement après son achat.

J’ai trop peur de replier le téléphone maintenant parce que plus je le ferme, plus la propagation s’élargit. Il y a une longue séquence en haut de la bulle et à première vue, vous pourriez la confondre avec une égratignure. Ce n’est pas une égratignure; il n’y a aucun dommage physique à la surface de la stratification. Ce sont littéralement les pixels qui se séparent des deux couches.Les dommages sont plus que cosmétiques – l’écran tactile est cassé et la déformation à la surface rend les touches et les robinets insensibles. Wong ne sait pas exactement ce qui a causé les dommages, mais comme avec la fissure Galaxy Z Flip, il pense que cela pourrait être lié aux températures froides.

Il y a eu quelques rumeurs suggérant qu’Apple travaille sur la technologie d’affichage pliable, mais étant donné les prix très élevés des écrans pliables et les problèmes de durabilité qui ont eu un impact sur chaque smartphone pliable à ce jour, Apple pourrait envisager de se tenir sur un iPhone pliable .

Apple a partagé début février un brevet pour un appareil pliable à rabats mobiles pour empêcher l’écran de se froisser, et c’est la dernière fois que nous avons entendu parler d’un appareil Apple avec une technologie d’affichage pliable.

Fait intéressant, Apple a également breveté séparément un écran auto-chauffant pour un appareil pliable pour éviter les dommages par temps froid, ce qui semble être un problème important pour les appareils pliables à l’heure actuelle.

Bien sûr, Apple brevète de nombreuses technologies qui ne se concrétisent jamais, donc si ces brevets et autres brevets connexes font allusion au travail d’Apple sur un «iPhone» pliable reste à voir. À l’heure actuelle, aucune rumeur n’indique qu’un foldingiPhone‌ pliable est quelque chose que nous pouvons nous attendre à voir dans un proche avenir, et certainement pas en 2020. La gamme d’iPhone 2020 sera similaire à la gamme d’iPhone‌ 2019, bien qu’Apple envisage de le faire implémenter de nouvelles technologies comme la connectivité 5G et les caméras 3D.

