Des affiches de précommande iPhone 9 repérées en Corée du Sud

Un signe pour l’iPhone 9 / SE très répandu / tout ce que Apple veut l’appeler a été repéré sur une affiche en Corée du Sud. L’appareil était annoncé à l’extérieur d’un magasin de Telcom, aux côtés du Samsung Galaxy S20.

Korea Telecom prend les précommandes de l’iPhone 9

Le magasin de Korean Telecom avait en fait commencé à accepter les précommandes pour l’iPhone 9 et le Samsung Galaxy S20. Mon Smart Price a remarqué que l’affiche montrait l’image de l’arrière de l’appareil Apple, donc pas beaucoup d’indices là-bas.

Évidemment, tout cela comporte de nombreuses mises en garde. Nous nous attendons à ce qu’Apple dévoile un nouvel iPhone à bas prix cette année. Il aura probablement 3 Go de RAM, 64 / Go / 128 Go de mémoire, Touch ID, et sera d’une taille similaire à l’iPhone 8 existant. Cependant, nous n’avons aucune confirmation réelle d’Apple qu’un tel appareil existera ou quelles seront les spécifications. Korea Telecom pourrait sauter le pistolet… ou peut-être qu’ils savent quelque chose que nous ne savons pas et le lancement est imminent!