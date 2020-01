Des Américains coincés à Wuhan, en Chine, cherchent à échapper au coronavirus – .

La nouvelle souche effrayante de coronavirus qui se propage dans certaines parties de la Chine et commence à apparaître dans d’autres régions, y compris aux États-Unis, a entraîné le verrouillage complet de nombreuses villes chinoises. Wuhan, qui a été le centre de l’épidémie et où l’on pense que les premières infections ont eu lieu, détient quelque 11 millions de personnes, et toutes ne sont pas originaires de Chine.

Comme le rapporte CBS News, environ 1 000 Américains voyageant dans la région sont désormais soumis à la quarantaine à l’échelle de la ville, et ils cherchent désespérément une issue.

Le virus a été blâmé jusqu’à présent pour plus de 100 décès, et on estime que près de 5 000 personnes ont été infectées dans le monde. La grande majorité de ces cas sont concentrés en Chine, et en particulier à Wuhan. Les autorités sanitaires chinoises font ce qu’elles pensent être juste, ce qui signifie enfermer toute personne qui pourrait être infectée, demander aux gens de rester à la maison et d’éviter tout contact avec les autres.

Parce que le virus est capable de sauter d’une personne à l’autre – et parce que chaque individu infecté a le potentiel de propager le virus à plusieurs autres – un verrouillage est vraiment la meilleure solution à ce stade.

Malheureusement, cela n’aide guère les voyageurs qui se trouvent justement à Wuhan au mauvais moment. Au moins un vol du gouvernement américain à l’extérieur du pays est prévu pour cette semaine, et les voyageurs américains à Wuhan seraient en lice pour des sièges à bord de ce vol.

Dans l’intervalle, la Chine avertit que de nombreuses autres infections sont susceptibles de se produire et qu’un grand nombre de personnes n’ont probablement pas été diagnostiquées. De plus, les médecins du pays ont émis un avertissement selon lequel le virus peut se propager même pendant sa période d’incubation, ce qui signifie que les personnes infectées qui ne présentent aucun symptôme peuvent toujours être capables de propager le virus à d’autres.

Source de l’image: WALLACE WOON / EPA-EFE / Shutterstock

