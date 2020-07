Des applications comme TikTok, Camscanner, plus

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

À la suite d’un différend frontalier le long de la frontière sino-indienne, l’Inde a connu une montée du sentiment anti-chinois qui a culminé avec l’Inde interdisant plus de 60 applications chinoises populaires. Pris entre deux feux, les utilisateurs ont dû se démener pour trouver les meilleures alternatives aux applications chinoises interdites. De TikTok à UC Browser et bien d’autres, les applications ont séduit des millions d’utilisateurs qui ont besoin d’une option de qualité pour passer à.

Voici les meilleures options alternatives aux applications chinoises pour remplacer chacune des principales applications interdites en Inde.

Options alternatives des applications chinoises interdites: les grands noms

Des applications comme TikTok

Tiktok est rapidement devenu un énorme phénomène de partage de vidéos et de médias sociaux. Avec plus de 81 millions d’utilisateurs en Inde, TikTok a joué un grand rôle dans la mise en évidence des talents des petites villes de l’Inde. Maintenant, parmi les applications interdites, les créateurs de contenu peuvent rechercher d’autres applications comme TikTok.

Triller s’annonce comme une option intéressante et permet des filtres et des options collaboratives comme la création de vidéos de groupe. Si vous cherchez une alternative indienne, Chingari est une autre option alternative TikTok qui prend rapidement de la vitesse. L’application a gagné en popularité ces derniers jours, cependant, l’ensemble des fonctionnalités n’est pas tout à fait là et l’UX est un peu terne. L’application comprend des options de monétisation pour les créateurs de contenu et la prise en charge de plusieurs langues indiennes.

Des applications comme Camscanner

Camscanner a eu plusieurs problèmes de sécurité au fil des ans et n’était pas la recommandation la plus évidente avant même de rejoindre la liste des applications interdites en Inde. Heureusement, il existe d’excellentes alternatives à Camscanner.

Notebloc est une option fantastique qui peut facilement servir à pincer si vous avez besoin de numériser un document. L’application fait un excellent travail en matière de correction de perspective, en supprimant les ombres et peut facilement partager des analyses par e-mail ou options de médias sociaux. Il peut également exporter des numérisations au format PDF et JPEG.

Une autre excellente option est Adobe Scan qui fonctionne de la même manière. Enfin, si vous êtes abonné à Office 365, la lentille Office incluse est une excellente alternative à Camscanner grâce à son intégration avec OneDrive.

Des applications comme UC Browser / DU Browser

UC Browser détient une part de 10% du marché des navigateurs en Inde, ce qui se traduit par des millions d’utilisateurs. C’était en grande partie parce que l’application était pré-installée sur des millions de smartphones chinois. Cependant, il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir. Pour commencer, le navigateur Google Chrome intégré sur votre téléphone devrait être votre premier arrêt. Cependant, si vous recherchez un ensemble de fonctionnalités plus large, Firefox et Brave sont d’excellentes alternatives.

Brave, en particulier, met l’accent sur la confidentialité et affirme qu’il ne suit aucune donnée. Personnellement, je préfère utiliser Firefox Focus pour consulter les liens rapides partagés sur les réseaux sociaux car il bloque automatiquement tous les trackers publicitaires, efface les cookies et les mots de passe au moment où vous fermez l’application.

Des applications comme ShareIt

ShareIt est depuis longtemps une option populaire pour les utilisateurs pour partager facilement et, plus important encore, rapidement des fichiers entre les téléphones. En ce qui concerne les applications comme ShareIt go, Files by Google permet à peu près les mêmes fonctionnalités sans publicités intrusives ni surveillance de vos données.

Alors que la plupart des applications ne fonctionnent que sur les téléphones, Snapdrop.net est une excellente option multiplateforme, bien que sans application. Accédez à votre navigateur sur n’importe quel appareil et rendez-vous sur le site Web pour filmer rapidement des fichiers et des images sur d’autres appareils sur le réseau. C’est aussi proche que possible d’Airdrop d’Apple sur les appareils Android.

Des applications comme BeautyPlus / YouCam Makeup

Si vous êtes un passionné de selfies, Beauty Plus était probablement sur votre liste. L’application a promis de supprimer les imperfections et d’améliorer vos selfies pour les rendre plus attrayants visuellement. L’application avait enregistré près de 300 millions d’installations.

Si les fonctionnalités d’amélioration de selfie intégrées sur votre smartphone ne le font pas pour vous, le B612 est une bonne alternative sud-coréenne qui va plus loin en mettant l’accent sur l’amélioration de la peau et de la beauté ainsi qu’une multitude de filtres qui devraient satisfaire les démangeaisons.

Des applications comme Clean Master / DU Battery Saver

Autrement dit, vous n’avez pas besoin d’une application qui promet d’augmenter les performances ou d’améliorer la durée de vie de la batterie pour que votre téléphone fonctionne de manière optimale. Si vous pensez qu’une application particulière commence à embourber votre appareil, rendez-vous simplement dans les paramètres et videz le cache.

Options alternatives des applications chinoises interdites: Autres applications

En plus des applications les plus importantes mentionnées ci-dessus, la liste contient quelques utilitaires et applications plus petites qui pourraient vous faire rechercher une alternative. Voici quelques options alternatives aux applications chinoises pour plus d’applications interdites:

Ce sont nos choix pour les alternatives d’applications chinoises interdites. Nous mettrons à jour cette liste si de meilleures alternatives deviennent disponibles.