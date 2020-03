Des applications de synthé Moog et Korg rendues gratuites pour lutter contre les coronavirus

Musique Moog

Êtes-vous un musicien coincé à la maison grâce au roman coronavirus? Vos doigts vous démangent pour créer de nouvelles mélodies mais vous ne pouvez pas vraiment sortir de la maison? Eh bien, nous avons de bonnes nouvelles pour vous.

Les applications de synthétiseur Moog et Korg ont maintenant été rendues gratuites compte tenu de la pandémie actuelle de Covid-19.

Pour commencer, Moog a rendu son application Minimoog Model D Synthesizer gratuite sur iOS. L’application vous permet de jouer et de jouer avec plus de 160 préréglages. Il comprend également des fonctionnalités telles que l’effet de retard stéréo ping-pong, l’enregistreur en boucle en temps réel, etc.

Moog a déclaré dans un tweet qu’il avait rendu l’application gratuite comme cadeau pour diffuser la positivité, la créativité et l’expression. Il a précisé si l’application restera gratuite pour toujours ou s’il s’agit simplement d’une offre à durée limitée. Dans tous les cas, il est préférable d’agir rapidement et de le télécharger pendant qu’il est toujours gratuit.

Un cadeau pour diffuser la positivité, la créativité et l’expressivité. Un moment pour ralentir, apprécier notre force innée et découvrir la puissance édifiante du son.

L’application iOS Minimoog Model D est téléchargeable gratuitement: https://t.co/oHCCBMgSs1

Restez ouvert, restez en sécurité et #synthesizelove. pic.twitter.com/2UTerosGXP

– Synthétiseurs Moog (@moogmusicinc) 13 mars 2020

Pendant ce temps, Korg rend également ses applications Kaossilator gratuites sur Android et iOS. L’accord de Korg est une offre limitée dans le temps et les musiciens qui utilisent Android peuvent récupérer l’application gratuitement jusqu’au 20 mars. Les artistes utilisant iOS ont jusqu’au 31 mars pour accepter Korg.

Kaossilator de Korg est également une application de synthétiseur qui vous donne accès à une large gamme de sons et d’outils pour créer de la musique. Ce n’est pas un match pour un studio d’enregistrement professionnel, mais c’est l’une des meilleures options si vous êtes coincé chez vous en ce moment.

Connaissez-vous d’autres applications payantes gratuites en raison de la pandémie de coronavirus? Écrivez-nous dans la section des commentaires ci-dessous.

