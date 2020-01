Des avantages de luxe et des tonnes de points de bienvenue vous attendent avec ces cartes d’élite Chase – .

. s’est associé à The Points Guy pour notre couverture des produits de cartes de crédit. . et The Points Guy peuvent recevoir une commission des émetteurs de cartes.

Remarque: les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

Si vous passez du temps à étudier le monde des cartes de crédit avec récompenses, vous comprendrez rapidement que deux des cartes de crédit les plus discutées sur le marché appartiennent à Chase – sous la forme de sa Chase Sapphire Reserve de haut niveau et Chase Sapphire Preferred. Deux cartes qui ont une tonne d’avantages de luxe et des points bonus de bienvenue à offrir entre elles, et qui pour de nombreux consommateurs restent l’étalon-or des cartes de récompenses.

En ce qui concerne la réserve Chase Sapphire, les avantages comprennent un crédit de voyage annuel de 300 $ qui peut être utilisé pour couvrir de nombreuses dépenses différentes, et vous accumulez rapidement 3x points sur les voyages et les repas, ainsi que des échanges de points de 1,5 cent via les récompenses ultimes portail de voyage. Son frère moins cher mais toujours attrayant à part entière, le Chase Sapphire Preferred, n’est pas moins attrayant, à commencer par des frais annuels encore plus bas, une offre de bienvenue de 60000 points bonus et bien plus encore. Cela dit, vous pourriez vous retrouver avec la question évidente – quelle carte est la bonne pour moi?

Comme pour la plupart des choses de la vie, la réponse est: cela dépend! Sur vous, sur la combinaison d’avantages qui vous plaît et sur ce que vous recherchez. Mais, espérons-le, ce message peut aider à faire la lumière sur ce que chaque carte offre pour vous aider à prendre la meilleure décision.

Voici un aperçu de certains des points forts de chaque carte, en commençant par le Sapphire Preferred:

Approbation plus facile: L’une des raisons pour lesquelles il pourrait être judicieux d’opter pour le Sapphire Preferred par rapport à la Sapphire Reserve est qu’il sera probablement plus facile d’obtenir l’approbation pour le premier. Si vous optez pour la Sapphire Reserve, qui est une carte ultra-premium, vous devez fondamentalement avoir un score de crédit de premier ordre, et même si vous aurez toujours besoin d’un crédit solide pour postuler au Sapphire Preferred (quelque part dans la gamme 600-700), il ne sera pas aussi difficile de marquer une approbation pour celui-ci.

Cotisation annuelle: L’un des nombreux avantages du Sapphire Preferred est qu’en ce qui concerne les frais annuels, vous ne payez que 95 $ par an, ce qui est facilement anéanti par la valeur des avantages offerts par cette carte. En parlant de ça…

Avantages et points: Il existe une multitude d’avantages qui font que le Sapphire Preferred mérite d’être détenu, de la couverture d’assurance à la protection d’achat en passant par la couverture de location de voiture. Les titulaires de carte Sapphire Preferred gagnent également deux points pour chaque dollar qu’ils dépensent pour leurs voyages et leurs repas, et comme avantage supplémentaire, il convient également de savoir que Chase définit ces catégories de manière assez large. Ainsi, par exemple, la catégorie de voyage comprend les éléments évidents que vous y associez, comme l’argent dépensé pour la réservation d’un vol et la location d’une chambre d’hôtel. Mais vous pouvez également inclure des choses comme les frais de bus et de taxi, ainsi que les frais de pont à péage et de stationnement, entre autres dépenses.

De plus, si vous vous inscrivez maintenant, cette carte offre aux titulaires de carte 60 000 points pour répondre à une exigence de dépenses minimum de 4 000 $ au cours des trois premiers mois.

Source de l’image: The Points Guy

Passons maintenant à la Chase Sapphire Reserve.

Cotisation annuelle: Tout de suite, nous pouvons voir que ce n’est pas la carte pour les bon marché grâce à ses lourds frais annuels de 550 $ (contre seulement 95 $ pour le Sapphire Preferred). Mais, encore une fois, il y a plus qu’assez de valeur ici pour prendre facilement une grosse bouchée de cette cotisation annuelle, à commencer par le fait que, juste pour passer à la catégorie suivante…

Avantages et points: … Cette carte vous récompense avec des crédits fantastiques, comme un crédit DoorDash annuel de 60 $ jusqu’au 31 décembre 2021; un crédit de frais d’inscription Global Entry / TSA PreCheck jusqu’à 100 $; et un crédit de voyage annuel de 300 $. Le taux de gain de points est, comme il faut s’y attendre, meilleur que ce que vous obtenez avec le Sapphire Preferred – 3x points sur les voyages et les repas, 1x sur tout le reste.

Les autres avantages incluent un abonnement gratuit d’un an à Lyft Pink, qui comprend une réduction de 15% sur tous les trajets et la location gratuite de vélos et de scooters chaque mois. De plus, selon le taux de rémunération en points, si vous dépensez 1 000 $ par mois pour voyager et manger avec les deux cartes, le Sapphire Preferred vous rapporterait 24 000 points Ultimate Rewards au cours d’une année – tandis que vous obtiendriez 36 000 de la Sapphire Reserve. . Enfin, il convient également de mentionner qu’avec la réserve Sapphire, vous pouvez obtenir un abonnement Priority Pass Select, qui vous donne accès aux salons d’aéroport du monde entier.

Le dernier mot

Notre recommandation – si aucune de ces cartes ne vous semble encore meilleure que l’autre, optez pour le Sapphire Preferred avec son bonus d’inscription élevé. Cela vaut des centaines de dollars de plus que la Sapphire Reserve (sans les frais annuels de 550 $ de cette dernière, pour démarrer). De plus, si vous changez d’avis en cours de route, vous pouvez toujours demander une mise à niveau vers la réserve de saphir si vos besoins changent.

Cela dit, il est vraiment difficile de se tromper avec l’une ou l’autre carte. Les deux offrent des tonnes de valeur et d’avantages aux débutants et aux vétérans des cartes de récompenses.

Source de l’image: Isabelle Raphael / The Points Guy

.