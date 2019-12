Des bulles de conversation flottantes pourraient bientôt arriver dans Google Messages

Les applications Google ont récemment reçu un bon nombre de mises à jour, et Google Messages n'est pas différent. Peu de temps après que RCS Chat for Messages a été largement activé pour tout le monde aux États-Unis, nous pouvons maintenant recevoir des notifications flottantes appelées Bubbles.

Nous avons d'abord vu des indications d'une nouvelle API Bubbles dans Android 10 Beta 2 qui a été déployée plus tôt dans l'année. Cependant, cette option ne fonctionnait pour aucune application à l'époque. Chez XDA Developers, il a été constaté que l'activation de l'option Bubbles avec les options de développement sur un appareil Android 10 rend cela utilisable dans l'application Google Messages. Dans la dernière version de l'application Messages, la version 5.4.0.78, vous pouvez accéder aux paramètres de notification et activer Bubbles.

Obtenez deux Samsung Galaxy S10 pour le prix d'un!

Cela donne une fenêtre de notification et de chat flottante similaire à celle de Facebook Messenger. Vous pourrez faire glisser l'icône autour de l'écran, appuyez pour l'ouvrir et interagir avec elle et faites-la glisser vers un X lorsque vous voulez vous en débarrasser. Bien que la fonctionnalité puisse être activée, elle peut ne pas fonctionner aussi bien, étant donné que c'est principalement aux développeurs de tester et de travailler. Cela ne veut pas dire que nous pouvons aussi jouer avec, non?

Meilleures applications de messagerie Android