Des échantillons de caméras Pixel 4a ont fui sur Twitter et ils ont l’air bien

Julio Lusson, l’un des YouTubers de TecnoLike Plus, le lieu cubain qui avait précédemment publié une “revue” pratique du Pixel 4a en mars, vient de publier un ensemble de comparaisons de photos sur Twitter, y compris deux échantillons de photos qu’il les réclamations proviennent du Pixel 4a.

Les photos prennent la forme d’une comparaison rapide entre le Pixel 4a et le Xiaomi Redmi Note 7, Lusson confirmant que les photos du Pixel 4a sont celles de gauche parmi les échantillons fournis.

Nous les avons également intégrés juste en dessous, dans le même ordre, pour un examen plus approfondi:

En haut et en bas à gauche: Échantillons Pixel 4a. En haut et en bas à droite: Échantillons Xiaomi Redmi Note 7. Images: @julio_lusson

Il est difficile de juger ces deux paires de photos. Entre la compression de Twitter et la référence avec laquelle nous devons le comparer (la plupart des critiques affirment que le Redmi Note 7 propose simplement un appareil photo “décent”), tout jugement réel est prématuré. Pourtant, nous pouvons les regarder isolément.

En gros traits, vous pouvez en quelque sorte dire qu’ils ont été pris sur un Pixel, si vous connaissez le traitement de Google. La photo d’une figurine Loudred (c’est un Pokémon) semble juste un peu sous-exposée, ce qui est typique des appareils photo de Google. L’affûtage des bords ne semble pas trop agressif, et un traitement fin n’est ni boueux ni offensivement bruyant en dehors d’une récolte très proche. Le comparer avec le téléphone Redmi est, franchement, une blague.

La deuxième paire de photos est un peu plus intéressante, car nous pouvons voir qu’elles ont opté pour une balance des couleurs / température très différente, et il n’y a aucun moyen de savoir laquelle est la bonne. Mais sur une récolte rapprochée, le Pixel a conservé beaucoup plus de détails dans les frondes de l’herbe et de la paume (peut-être juste un peu trop affûtées). Et même si l’éclairage aurait dû être adéquat, le Pixel est beaucoup moins bruyant et boueux sur un recadrage. Encore une fois, le Pixel bat le Redmi assez facilement – en supposant que son choix de couleurs était correct.

Ces photos proviennent des mêmes personnes qui ont effectué l’examen basé sur une fuite de matériel plus tôt cette année (ci-dessus).

Il y a beaucoup de raisons de prendre ces photos avec un grain de sel. Bien qu’il s’agisse de la même personne qui nous a rapporté les fuites du Pixel 4a sur YouTube plus tôt, sa réputation de source est encore récente. Sans parler du fait que nous regardons à travers le voile de la compression d’image de Twitter. Le Pixel 4a pourrait également exécuter un logiciel de pré-production, ou pourrait avoir une forme de matériel de pré-production modifié qui n’apparaîtra pas dans la version commerciale finale. Pourtant, il semble que le prochain Pixel de Google aura le même excellent appareil photo pour lequel la gamme de produits est connue.