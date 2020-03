Des enfants coincés à la maison? Ces jeux Oculus Quest les feront monter et bouger

Les jeux vidéo sont incroyables, mais ils ne font généralement pas un excellent travail pour brûler de l’énergie physique. C’est là que la VR et l’Oculus Quest entrent en jeu. Si vos enfants sont coincés à la maison et rebondissent sur les murs, vous pouvez les laisser souffler un peu avec l’Oculus Quest. Ces jeux permettront à vos enfants et à la famille de sauter, de danser et de tourner.

Remarque: Lorsque vous laissez les enfants utiliser la RV, n’oubliez pas de faire des pauses de dix minutes toutes les heures. Vous pouvez consulter plus de conseils pour permettre à vos enfants d’utiliser la VR dans ce guide.

Beat Saber est un jeu incroyable pour tous les âges. Il a une faible courbe d’apprentissage et différents niveaux de compétence, donc tout le monde peut en profiter. Vous balancez des sabres numériques par blocs au rythme de la musique. Cela ressemble à un mélange de Guitar Hero et de Star Wars.

30 $ chez Oculus Store

Choix du personnel

Ceci est un charmant jeu de puzzle qui est un peu différent des autres entrées de cette liste. Plutôt que de les faire sauter, ce jeu emmène vos enfants à travers un diorama géant en VR. Ils y résoudront des énigmes et exploreront un monde coloré et immersif.

15 $ chez Oculus

Avez-vous déjà vu le spectacle Hole in the Wall? C’est fondamentalement ce jeu et mélangé avec de la musique. Vous pouvez danser à votre guise à travers des trous de formes différentes et frapper quelques pièces le long du chemin. C’est un excellent moyen de faire bouger vos enfants et aura probablement l’air ridicule pour quiconque n’est pas dans le casque VR.

20 $ chez Oculus

Qui ne veut pas être Jedi? Ceux qui veulent être Sith, bien sûr! Que vous soyez du côté clair, du côté obscur ou n’importe où entre les deux, ce jeu permet aux gens de vivre leurs rêves liés à la Force. Le dojo de formation fera tourner vos enfants pour combattre les bots et bloquer les lasers, tandis que le mode histoire met leurs compétences en action.

10 $ chez Oculus

Fruit Ninja est un jeu classique que les enfants adorent. C’est simple, stupide et vous permet de couper des fruits géants en deux avec une épée. Que demander de plus à un enfant? La version Oculus Quest a des modes classique, arcade, zen et survie pour donner à vos enfants beaucoup de variété dans leur gameplay.

15 $ chez Oculus Store

Qu’obtenez-vous lorsque vous mélangez des éléments de Rock Band et Dance Central avec la réalité virtuelle? AUDICA. Ce jeu vous permet de tirer des blasters laser au rythme des chansons. Il a des artistes populaires et vous plonge dans une expérience musicale active. Vos enfants pourraient passer des heures à tourner au rythme de la musique. Assurez-vous simplement de leur faire prendre des pauses.

30 $ chez Oculus

BOXVR est un excellent moyen de se mettre en forme avec l’Oculus Quest, mais vos enfants ne s’en soucient probablement pas beaucoup. Au lieu de cela, ils apprécieront de pouvoir balancer leurs poings et leurs genoux pour cogner de la musique. C’est ce que disent les enfants ces jours-ci? Cogner?

30 $ chez Oculus Store

Dance Central était un titre populaire pour les fêtes sur consoles, et maintenant il est disponible sur l’Oculus Quest. Vous pouvez faire sauter vos enfants et danser sur la musique avec ce titre. Pour en tirer le meilleur parti, vous voudrez probablement diffuser le gameplay sur un téléviseur.

30 $ chez Oculus Store

Les enfants adorent les jeux de boxe car ils peuvent balancer leurs bras. Knockout League pourrait être mieux adapté aux enfants que BOXVR car au lieu de se balancer en musique, ils se battent contre un adversaire.

20 $ au magasin Oculus

Dans ce jeu, vos enfants peuvent utiliser deux katanas, un arc et une flèche, des griffes ninja et bien plus pour combattre des hordes d’ennemis ninja. Ils peuvent également utiliser des pouvoirs spéciaux de ninja comme le pas de l’ombre pour éliminer les ninjas ennemis.

20 $ au magasin Oculus

Un autre jeu rythmique, Pistol Whip vous permet de tirer, d’esquiver et de danser à travers les niveaux pour vaincre les ennemis. Lorsque vous entrez vraiment dans votre rythme, vous avez l’impression d’être dans un film d’action.

Boutique Oculus à 25 $

Ce jeu de tennis de table se concentre sur le réalisme. La physique du jeu est impressionnante, vous permettant de vous sentir comme si vous jouiez à un vrai jeu de ping-pong. Assurez-vous simplement que vos enfants ont suffisamment d’espace pour se déplacer. Nous sommes tombés sur une table lors de nos tests – cela peut arriver à n’importe qui.

20 $ chez Oculus

Ce jeu pourrait être mieux pour les enfants un peu plus âgés car il peut être difficile de passer à travers certains niveaux. Le monde évolue au même rythme que vous dans ce titre. Cela signifie que vous pouvez analyser une situation et proposer un plan pour tirer et frapper vos ennemis comme si vous viviez dans la matrice.

25 $ chez Oculus Store

Continue à jouer

Rester à l’intérieur n’est jamais facile. Vous ne pouvez jouer que sur votre téléphone, lire des livres et regarder la télévision pendant si longtemps. Les jeux de cette liste aideront vos enfants et toute la famille à se lever et à bouger. Beaucoup d’entre eux sont mis en musique, et à peu près tous les jeux de cette liste sont faciles à sauter.

Beat Saber est l’un des meilleurs jeux de l’Oculus Quest, indépendamment de ce qui se passe dans le monde. Il a différents niveaux de compétence, il est donc idéal pour les débutants et les joueurs experts. Si vous voulez faire passer Beat Saber au niveau supérieur, vous devriez essayer d’y mettre des morceaux personnalisés.

Un autre grand titre est OhShape. C’est comme une version VR de Hole in the Wall qui fait que les gens déforment leur corps sous différentes formes. Il ajoute également de la musique pour que vous puissiez danser entre les différents trous dans les murs. Pour partager le plaisir avec la famille, vous devriez essayer de lancer l’Oculus Quest sur un téléviseur.

Ressources sur les coronavirus