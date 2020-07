Des étudiants de l’Alabama critiqués pour avoir tenté d’obtenir le coronavirus exprès

Dans une histoire qui prouve que la vérité est souvent plus étrange que la fiction, les étudiants de l’Alabama organisent des soirées sur les coronavirus dans le but de voir qui sera le premier infecté par le virus.

Les responsables de la ville de Tuscaloosa, en Alabama, ont confirmé l’existence de ces partis au début de la semaine.

Le nombre de cas de coronavirus en Alabama augmente régulièrement depuis début juin.

Des groupes d’étudiants de l’Alabama ont organisé des soirées sur les coronavirus et pris des paris sur qui sera le premier à être positif pour COVID-19. Il est vrai que l’histoire semble scandaleuse et pourrait facilement être considérée comme une «fausse nouvelle» sans le fait qu’elle a été confirmée par un certain nombre de responsables de la ville de Tuscaloosa.

Comme détaillé dans un rapport à couper le souffle de ABC News, les étudiants de Tuscaloosa ont organisé des fêtes où les participants ont mis de l’argent dans un pot. Le pot a ensuite été désigné pour le premier élève testé positif pour le coronavirus. De plus, le rapport précise que les étudiants qui étaient déjà positifs pour COVID-19 ont été invités à augmenter les chances que les fêtards contractent le virus.

«Nous pensions que c’était une sorte de rumeur au début», a expliqué le chef des pompiers de Tuscaloosa, Randy Smith, lors d’une comparution lors d’une réunion du conseil municipal plus tôt cette semaine. «Nous avons fait quelques recherches. Non seulement les cabinets des médecins le confirment, mais l’État a confirmé qu’ils disposaient également des mêmes informations. »

Vous pouvez essayer de faire le tour de cette histoire autant de fois que vous le souhaitez et cela n’a toujours aucun sens. Bien que les étudiants d’âge universitaire ne soient pas susceptibles de présenter de graves symptômes de coronavirus, même les porteurs asymptomatiques peuvent transmettre le virus à d’autres. En d’autres termes, un élève qui essaie délibérément de contracter le coronavirus met ses parents et une grande partie de son groupe social à risque d’infection. L’histoire entière semble au-delà de toute croyance, mais encore une fois, les étudiants ayant un œil sur la fête ne sont pas exactement connus pour leurs bonnes idées.

Bien qu’il ne soit pas clair à quel collège les étudiants en question fréquentent, l’Université de l’Alabama – qui est située à Tuscaloosa – a publié hier une déclaration à ce sujet.

« L’Université de l’Alabama est inébranlable dans son engagement envers la sécurité et le bien-être de notre communauté », a déclaré l’école dans un communiqué. «Nous avons mis en place des règles strictes concernant les activités sur le campus et nous les appliquerons de manière stricte. Nous continuerons à suivre toutes les informations que nous recevons et à informer nos étudiants des précautions essentielles. »

Selon le New York Times, le nombre de cas de coronavirus en Alabama a augmenté régulièrement dans tout l’État dans la plupart des comtés. Après une baisse notable fin mai et début juin, le nombre de nouveaux cas de coronavirus a commencé à monter en flèche à la mi-juin. Le 29 juin, l’Alabama a signalé 1 734 nouveaux cas, un chiffre près du triple de la moyenne quotidienne de l’État au cours du mois de mai.

