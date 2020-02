Des événements technologiques majeurs annulés en raison d’un coronavirus

Un certain nombre de grandes entreprises technologiques annulent des événements et des apparitions à des conférences, alors que le coronavirus continue de se propager. Facebook et Microsoft font partie de ceux qui ont décidé de se retirer des événements au lieu de risquer de grands groupes de personnes voyageant et se rassemblant.

Facebook et Microsoft annulent les apparitions et les événements

Jeudi, Facebook a annoncé l’annulation de sa conférence des développeurs F8. Le dirigeant Konstantinos Papamiltiadis a écrit:

Ce fut un appel difficile à faire – F8 est un événement incroyablement important pour Facebook et c’est l’une de nos façons préférées de vous célébrer du monde entier – mais nous devons prioriser la santé et la sécurité de nos partenaires développeurs, employés et tout le monde qui aide à mettre F8. Nous avons exploré d’autres façons de garder la partie en personne de F8, mais il est important pour nous d’accueillir un événement inclusif et il ne semblait pas juste d’avoir F8 sans la présence de nos développeurs internationaux.

Pendant ce temps, Epic, Microsoft et Unity se sont tous retirés de la Game Developers Conference (via The Verge). Microsoft a déclaré qu’il “déplacerait notre présence vers un événement exclusivement numérique du 16 au 18 mars”. Ces annulations font suite à la décision de ne pas tenir le Mobile World Congress à Barcelone ce mois-ci. La spéculation monte sur ce qui va se passer avec la WWDC, mais elle continue comme prévu au moment d’écrire ces lignes.