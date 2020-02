Des fabricants d’applications iPhone interrogés par le ministère américain de la Justice dans une enquête antitrust d’Apple

Le département américain de la Justice poursuit son enquête antitrust sur Apple et a récemment contacté des développeurs qui créent des applications pour les appareils iOS d’Apple, rapporte ..

Suren Ramasubbu, PDG de la société de développement d’applications Mobicip, a été interviewé par un enquêteur américain en novembre et interrogé sur les interactions de Mobicip avec Apple. Mobicip crée un logiciel de contrôle parental que les parents peuvent utiliser pour surveiller et contrôler ce que leurs enfants font en ligne, comme Screen Time.

L’application a été temporairement supprimée l’année dernière pour non-respect des exigences de l’App Store mises en place par Apple, c’est pourquoi son PDG a été contacté. Une “poignée” de développeurs aurait été en contact avec le ministère de la Justice.

Apple a refusé de commenter les nouvelles de l’interview avec le PDG de Mobicip, mais a souligné une déclaration sur son site Web selon laquelle Apple s’attend à ce que les applications adhèrent à un “niveau élevé de confidentialité, de sécurité et de contenu”.

Apple, avec Facebook, Google et Amazon, est confronté à une question du gouvernement pour savoir si sa façon de fonctionner étouffe la concurrence. Lancée en juillet, la sonde examine les informations des participants de l’industrie pour déterminer s’il existe des problèmes antitrust qui doivent être résolus, mais lorsqu’elle a démarré, elle n’avait aucun objectif spécifique.

Apple a été accusé de pratiques commerciales anticoncurrentielles en ce qui concerne l’App Store, car certains développeurs et entreprises estiment que les propres applications, fonctionnalités et services d’Apple ont un avantage significatif sur les applications tierces. L’enquête sur les réclamations d’entreprises tierces qui opèrent sur l ‘«App Store» semble être la première partie de l’enquête du ministère de la Justice sur Apple.

Screen Time, qui a été introduit en 2018 avec iOS 12, a entraîné des conflits avec les développeurs qui fabriquent des logiciels similaires. Screen Time offre aux parents des contrôles intégrés pour limiter l’accès aux applications et surveiller l’utilisation des applications, un ensemble d’options précédemment gérées par des applications tierces.

Lorsque Screen Time est sorti, Ramasubbu a été informé par Apple que l’application Mobicip violait les règles de l’App Store avec des fonctionnalités qui avaient été autorisées dans le passé. L’application a été supprimée de l’App Store pendant environ six mois et est disponible depuis octobre 2019, mais Ramasubbu pense que son entreprise a diminué de moitié.

Selon ., six autres dirigeants d’entreprises qui créent des applications de contrôle parental avaient une relation “confortable” avec Apple jusqu’à la mi-2018, lorsque Screen Time est sorti.

Apple a déclaré qu’il sévissait contre les applications de contrôle parental parce qu’elles utilisaient la technologie de gestion des appareils mobiles (MDM) pour la surveillance des appareils, ce qui n’est pas pour cela que MDM a été conçu.

Plusieurs développeurs d’applications de contrôle parental ont demandé à Apple de publier une API Screen Time qui leur permettrait de faire correspondre les fonctionnalités fournies par Screen Time, ce qui a finalement conduit Apple à autoriser les applications de contrôle parental à utiliser à nouveau la technologie de gestion des appareils mobiles.

Apple a fait face à d’autres accusations concernant ses applications «App Store», y compris des plaintes de Spotify selon lesquelles Apple Music a un avantage distinct, car Spotify doit payer à Apple une partie de ses frais d’abonnement. Les plaintes de Spotify ont conduit à une enquête sur les politiques d’App Store d’Apple par la Commission européenne.

Apple fait également face à une action en justice concernant ses politiques commerciales anticoncurrentielles relatives à l’“App Store ” concernant les frais d’“App Store ” pris pour les abonnements, ce qui a été autorisé par la Cour suprême.

Il n’est pas clair comment se déroulera l’enquête antitrust du ministère de la Justice, mais il est clair que le gouvernement examine les pratiques d’App Store d’Apple. En septembre, Apple a été invité à fournir au comité judiciaire de la Chambre des États-Unis des détails liés à ses politiques pour l’App Store, avec un accent particulier sur les applications de contrôle parental, les classements de recherche, la répartition des revenus d’achats intégrés, les liens intégrés à des applications non Apple. systèmes de paiement, et plus encore.

Remarque: En raison de la nature politique de la discussion sur ce sujet, le fil de discussion se trouve dans notre forum Nouvelles politiques. Tous les membres du forum et les visiteurs du site sont invités à lire et à suivre le fil, mais la publication est limitée aux membres du forum avec au moins 100 messages.

