Le Honor 30S devant sortir dans cinq jours, nous obtenons plus de détails sur son frère le plus cher, le Honor 30. Bien que l’on ne sache pas encore quand ce dernier téléphone sortira, nous savons qu’il pourra pour tenir le coup dans le département de l’appareil photo, peut-être même contre l’offre la plus chère de Samsung à ce jour, le Galaxy S20 Ultra.

Les diapositives fuites publiées par Slashleaks (via GSMArena) montrent que le capteur principal du téléphone aura à peu près la même taille que le Galaxy S20 Ultra. Les deux téléphones sont disponibles en 1 / 1,3 “et 1 / 1,33”. Pour ceux dont les mathématiques sont un peu rouillées, puisque le dénominateur du S20 Ultra est légèrement plus grand, le capteur du Honor 30 devrait en fait sortir légèrement en avant entre les deux.

Cependant, la différence de taille de pixel de chaque capteur est beaucoup plus significative. Les pixels du capteur d’image fabriqué par Samsung du Galaxy S20 Ultra sont de 0,8 µm, tandis que le capteur Sony du Honor 30 arrive à 1,2 µm, où un plus grand nombre est meilleur. Cela donnera certainement à la sous-marque Huawei un avantage dans la photographie en basse lumière.

Meilleurs sites Web d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, etc.

Cependant, le téléphone Samsung gagnera haut la main, c’est le nombre de mégapixels. C’est l’un des très rares téléphones sur le marché à ce jour avec un appareil photo 108MP – pourquoi Samsung en fait payer beaucoup – alors que le Honor 30 arbore un tireur 48MP plus typique.

De plus, alors que le Honor 30 correspondra probablement au S20 Ultra en termes de nombre de caméras sur son dos (quatre, au moins), il reste à voir comment l’ensemble du package se rassemble. Par exemple, Samsung a utilisé une ingénierie incroyable pour atteindre des niveaux fous de zoom optique sur son téléphone, et il est peu probable que Honor offre le même niveau de fidélité d’imagerie. Pour cela, vous devrez probablement attendre la gamme P40 de Huawei.