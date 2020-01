Des groupes de défense des libertés civiles soutiennent Apple contre le FBI dans l’affaire Pensacola

Trois groupes de libertés civiles différents soutiennent Apple dans son refus de créer une version affaiblie d’iOS pour permettre au FBI d’accéder à deux iPhones utilisés par le tireur de Pensacola.

Ils soutiennent la position d’Apple selon laquelle compromettre le cryptage de l’iPhone représenterait un risque beaucoup plus grand pour la sécurité nationale que de ne pas avoir accès aux téléphones…

Contexte

L’histoire s’est répétée lorsque le FBI a demandé à Apple de déverrouiller deux iPhones appartenant au tireur présumé de la Pensacola Naval Air Station – la même demande qu’il a faite dans l’affaire San Bernardino.

Apple a remis des sauvegardes iCloud des téléphones, qui contiendraient une copie presque complète des données sur les téléphones, ce que le FBI a rejeté comme «aucune assistance substantielle».

La société Cupertino a déclaré qu’elle ne pouvait pas faire plus, car il serait totalement dangereux de créer une porte dérobée dans les téléphones.

Nous avons toujours maintenu qu’il n’y a pas de porte dérobée juste pour les bons. Les portes dérobées peuvent également être exploitées par ceux qui menacent notre sécurité nationale et la sécurité des données de nos clients

C’est un point que nous avons souligné avant et après l’affaire San Bernardino.

Les choses sont devenues plus étranges quand il s’est avéré plus tard que le FBI n’avait même pas besoin de l’aide d’Apple: les iPhones étaient des modèles plus anciens qui sont maintenant trivialement craquables par des sociétés et des équipements tiers.

En effet, il s’avère que le FBI a même réussi à utiliser un tel kit pour déverrouiller un iPhone 11 Pro.

Déclarations des groupes des libertés civiles

Business Insider a obtenu des déclarations de l’American Civil Liberties Union (ACLU), de l’Electronic Frontier Foundation (EFF) et de l’Electronic Privacy Information Center (EPIC).

L’ACLU a déclaré que c’était tout simplement trop dangereux.

Il n’y a tout simplement aucun moyen pour Apple, ou toute autre société, de fournir au FBI un accès aux communications cryptées sans le fournir également à des gouvernements étrangers autoritaires.

L’EFF a déclaré que compromettre la vie privée de millions de personnes était un prix trop élevé.

L’avocat général d’Electronic Frontier Foundation, Kurt Opsahl, a accepté, déclarant à Business Insider dans une déclaration que la demande du FBI “met en danger des millions d’Américains innocents et d’autres dans le monde, et est un mauvais compromis pour la politique de sécurité.”

EPIC a déclaré que ce ne sont pas seulement les données personnelles qui sont en jeu.

“Ce n’est pas un simple compromis qui augmente d’une manière ou d’une autre la sécurité nationale au détriment de la vie privée d’une personne”, a déclaré à Business Insider Alan Butler, avocat général de l’Electronic Privacy Information Center.

Butler a déclaré que la plus grande menace était un cryptage plus faible, ce qui pourrait faciliter l’accès des mauvais acteurs aux appareils des personnes en plus de l’application de la loi. Le but même du chiffrement d’un appareil est de fournir à son utilisateur une sécurité accrue, a-t-il dit, que cela signifie protéger ses informations financières contre le vol informatique ou protéger sa maison contre le vol physique.

“Les gens ont des applications sur leur téléphone qui contrôlent les systèmes de sécurité de leur maison”, a déclaré Butler, ajoutant: “Quoi de plus dangereux qu’un criminel qui est capable de déverrouiller votre téléphone et donc de déverrouiller littéralement votre porte d’entrée?”

