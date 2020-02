Des images et spécifications pratiques du “ Moto G Stylus ” ont été divulguées

Plus tôt dans la semaine, et grâce à Evan Blass, nous avons appris que Motorola prévoyait de lancer son premier téléphone équipé d’un stylet depuis l’ère Windows Mobile. Et c’est grâce à lui, encore une fois, que nous savons maintenant comment le téléphone – ou peut-être une série de téléphones – sera appelé:

Comme cela a déjà été sporadiquement rapporté, cela arrivera en effet sur le marché sous le nom de Moto G Stylus (et PAS, ahem, le Motorola Edge +).

Cela confirme également que le téléphone à stylet n’est pas le produit phare que Motorola serait également en train de préparer pour le lancement cette année. Cela devient encore plus évident une fois que nous considérons les prétendues spécifications du stylet Moto G, qui selon 9to5Google incluent un Snapdragon 665, 4 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh.

De plus, au cours des deux derniers jours, nous avons même eu un bien meilleur aperçu du téléphone, grâce à des images pratiques de ce qui est censé être le stylet Moto G envoyé à la publication mexicaine Xataka: