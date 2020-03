Des indices pour les spécifications clés de l’iPhone 12 pourraient être cachés dans le nouvel iPad Pro – .

Apple vient d’annoncer de nouveaux modèles d’iPad Pro 2020, qui comportent plusieurs mises à niveau par rapport à leurs prédécesseurs, comme un nouveau système de caméra LiDAR et un processeur plus puissant.

Le matériel iPad Pro contient d’autres indices pour les spécifications de la prochaine série iPhone 12 d’Apple, le stockage intégré étant la plus grande surprise.

Les versions les moins chères des nouveaux iPads sont livrées avec deux fois plus de stockage que leurs prédécesseurs pour le même prix, une tendance qui pourrait se poursuivre sur les prochains iPhones d’APple.

Apple a dévoilé mercredi un nouveau matériel, comme cela avait déjà été dit, notamment le MacBook Air 2020 et les tout nouveaux modèles d’iPad Pro. Les iPads offrent une variété d’améliorations par rapport aux générations iPad Pro 2018, y compris un système de caméra à double objectif qui comprend un troisième capteur LiDAR à détection de profondeur, la prise en charge du trackpad, ainsi qu’un tout nouveau clavier magique avec un design flottant intéressant et un Port USB-C pour charger la batterie. Mais il y a encore plus dans l’histoire de l’iPad Pro 2020, car les spécifications de la nouvelle tablette pourraient contenir des indices clés sur ce qui arrivera à la série iPhone 12 plus tard cette année.

Le système de scanner LiDAR en est un exemple, car l’iPad Pro n’est pas le seul appareil iOS à être équipé de caméras 3D à l’arrière. Plusieurs rapports ont affirmé que les systèmes de caméras de l’iPhone 12 Pro comprendront des capteurs 3D qui permettront d’améliorer les expériences AR. Même sans que l’iPad Pro confirme qu’Apple travaille sur cette technologie AR particulière pour les appareils mobiles, il est logique de supposer que l’iPhone 12 aura une caméra de détection de profondeur à l’arrière. C’est parce qu’Apple pousse vraiment l’AR avec ses produits. Sans oublier que tous les concurrents de l’iPhone 12 qui comptent sont livrés avec des capteurs de temps de vol (ToF) à l’arrière.

La conception de la caméra LiDAR présentée ci-dessous pourrait être utilisée sur le prochain iPhone 12. Mais il sera intéressant de voir à quoi ressemblera la caméra iPhone 12 Pro / Max avec un objectif supplémentaire.

Il est intéressant de noter qu’Apple n’a pas utilisé le Pro pour passer à la prochaine puce A14 qui alimentera la série iPhone 12, ce qui indique que les nouveaux iPad reposent toujours sur des processeurs 7 nm comme la génération précédente.

Le nouvel iPad Pro dispose également d’un nouveau type de processeur, l’A12Z, qui est la première puce Z fabriquée par Apple jusqu’à présent. Les iPads obtiennent généralement des versions X de la puce de la série A qui alimente l’iPhone. L’A12X est la puce qui alimente l’iPad Pro 2018, une variante du processeur A12 à l’intérieur des téléphones iPhone XS et XR. La nouveauté du Z est qu’il arbore un processeur graphique à huit cœurs par rapport au processeur graphique à sept cœurs des modèles Pro 2018. Les iPhones ont des GPU quad-core. Le GPU iPhone sera mis à niveau pour le modèle de cette année, mais il sera intéressant de voir si Apple augmente le nombre de cœurs pour l’iPhone 12.

Les autres nouvelles fonctionnalités incluent un écran ProMotion 120 Hz. L’iPad 2020 n’est certainement pas le premier iPad à arborer cette technologie, mais 2020 pourrait être la première année où Apple apporte des écrans 120 Hz à l’iPhone.

L’iPad Pro est également livré avec une «conception thermique améliorée», selon la page iPad Pro d’Apple sur son site Web, destinée à prendre en charge «des performances de pointe plus élevées et plus durables. Nous avons vu de nombreux téléphones arborant de nouvelles conceptions thermiques, en particulier de la variété des jeux. Il sera intéressant de voir s’il y a de la place à l’intérieur de l’iPhone 12 pour une conception thermique améliorée.

Une autre fonctionnalité de l’iPad Pro mise en avant par Apple est les «micros de qualité studio». La tablette dispose de “cinq microphones de qualité studio pour capturer un son super propre et les détails les plus silencieux”, ce qui est le genre de mise à niveau qui bénéficierait également à la série iPhone 12.

Mais la meilleure mise à niveau de l’iPad Pro est celle qu’Apple reconnaît à peine. L’iPad Pro dispose désormais d’un minimum de 128 Go de stockage, soit le double du minimum de l’année dernière. Cela peut indiquer que l’iPhone 12 abandonnera également le niveau de stockage de 64 Go, car il n’est tout simplement pas assez bon pour les appareils mobiles pour le moment. Il convient de noter que les iPad Pro de 128 Go ont toujours le même prix que les modèles iPad Pro 2018 de 64 Go, soit 799 $ ou 999 $ pour la version Wi-Fi uniquement.

Les nouvelles tablettes iPad Pro disposent du même système de caméra Face ID, ce qui pourrait indiquer que la caméra TrueDepth de l’iPhone 12 ne verra aucun changement significatif.

Enfin, les versions cellulaires du nouvel iPad Pro ne prennent en charge que la connectivité 4G, mais cela ne signifie pas nécessairement que l’iPhone 12 n’aura pas de prise en charge 5G intégrée. En fait, ce sont les iPhones 2020 qui devraient être les premiers appareils iOS à prendre en charge la 5G, tout comme ils devraient être les premiers appareils à arborer la puce A14 5 nm d’Apple.

