Des ingénieurs britanniques menacés et des mâts 5G brûlés par des théoriciens du complot sur les coronavirus

Plusieurs rapports du Royaume-Uni ont confirmé que les ingénieurs du haut débit sont confrontés à des menaces verbales et physiques grâce à une théorie du complot selon laquelle la pandémie de COVID-19 a été causée par la technologie 5G. Il a également été signalé et confirmé qu’un petit mouvement Facebook encourage et exécute activement l’incendie de mâts 5G à travers le pays. Asseyez-vous. Il faut qu’on parle.

Tout d’abord, les rapports. Hier, The Guardian a publié le rapport suivant:

Les ingénieurs des télécommunications sont confrontés à des menaces verbales et physiques pendant le verrouillage, alors que les théories du complot sans fondement liant le coronavirus au déploiement de la technologie 5G diffusées par des célébrités telles qu’Amanda Holden incitent le public à abuser de ceux qui entretiennent des réseaux de téléphonie mobile et à large bande vitaux.

C’est vrai. Ingénieurs haut débit, responsable de l’installation et de la maintenance de l’Internet, sont menacés et soumis à des abus dans la rue. Pourquoi? Parce qu’une théorie du complot polluant le Royaume-Uni, Facebook affirme que la 5G et la pandémie de coronavirus sont en quelque sorte liées.

Le rapport continue:

Le problème est devenu si grave que les ingénieurs travaillant pour BT Openreach, qui fournit des services à large bande à domicile, ont également décidé de publier des plaidoyers publics sur les groupes Facebook anti-5G demandant à être épargnés des abus dans la rue car ils ne sont pas impliqués dans la maintenance des réseaux mobiles. .

Ce rapport, ainsi que plusieurs autres, a également noté que des incendies criminels sont en cours sur des mâts 5G dans les grandes villes. De la BBC:

Des mâts de téléphonie mobile ont été incendiés et des ingénieurs ont abusé de théories «sans fondement» reliant le coronavirus à la 5G.

Les fournisseurs de réseaux mobiles britanniques ont mis en garde contre la propagation des théories après la publication de vidéos montrant des mâts en feu sur les réseaux sociaux.

Les mâts ont été incendiés à Sparkhill, Birmingham, jeudi et à Melling, Merseyside, vendredi.

L’organisme professionnel Mobile UK, qui représente les fournisseurs de réseaux, a déclaré que les fausses rumeurs et théories étaient “préoccupantes”.

Celles-ci ont également été signalées par 5Gradar et The Sun.

Les théories du complot sont généralement risibles. Malheureusement, il semble que la stupidité dangereuse des individus sur Facebook met en danger des vies et des biens. Je ne peux même pas croire que je dois écrire tout cela, et je suis sûr que vous vous retrouvez, comme moi, complètement perdu quant à savoir par où commencer même une histoire comme celle-ci.

Comme l’a tweeté le DCMS en réponse à ces rapports, il n’y a bien sûr aucune preuve crédible pour étayer le lien entre la 5G et la pandémie de coronavirus.

Nous sommes conscients que des informations inexactes sont partagées en ligne sur la 5G. Il n’y a absolument aucune preuve crédible d’un lien entre la 5G et le coronavirus

Pour obtenir des conseils sur COVID-19:

Nous avons même notre propre rapport sur la 5G et la sécurité de ces nouveaux réseaux! De ce rapport:

Il n’y a pas de pénurie de théories sauvages concernant les prétendus dangers de la 5G, qui sont trop souvent amplifiés par les utilisateurs ayant un large public sur les réseaux sociaux. Beaucoup de ces messages sont présentés sans aucune source vérifiable et affirment avec audace que la 5G a conduit à des morts subites généralisées ou même qu’elle a provoqué la pandémie de COVID-19 en cours.

Avec un peu de recherche, ces théories du complot sont facilement démystifiées. Encore une fois, la plupart des fréquences radio utilisées pour la 5G sont en place depuis des années, et les fréquences plus élevées utilisées pour la 5G à ondes millimétriques non ionisantes. Il n’y a tout simplement aucun signe indiquant que la 5G est plus dangereuse que les réseaux LTE qui la précèdent. La meilleure chose que vous puissiez faire pour empêcher la propagation de la désinformation est de partager des articles et des sources scientifiquement appuyés et bien documentés démystifiant les technologies derrière la 5G.

Je voudrais faire un pas de plus et suggérer qu’en l’absence de toute recherche, seulement de la logique, il est possible de comprendre que cela ne peut pas être vrai.

Le coronavirus a touché beaucoup de gens, les tests montrent qu’il y a maintenant plus d’un million de cas dans le monde, et il y a probablement beaucoup plus de cas qui ne sont pas détectés par les patients asymptomatiques et ceux qui n’ont pas été testés. Si 5G et le coronavirus étaient liés, toutes les personnes serait affecté.

Deuxièmement, les rapports les plus récents suggèrent qu’il existe des cas de coronavirus enregistrés en 181. Les chiffres de la GSA du 29 mars indiquent:

Fin mars 2020, 381 opérateurs dans 123 pays avaient annoncé qu’ils investissaient dans la 5G.

Au total, 70 opérateurs dans 40 pays ont lancé un ou plusieurs services 5G compatibles 3GPP.

La 5G n’est disponible que dans 40 pays. Encore une fois, je ne peux pas croire que nous soyons même ici pour expliquer cela, mais sans aucune recherche scientifique ou médicale, vous pouvez clairement démontrer que la pandémie de coronavirus affecte des pays, par exemple à travers le continent africain, où aucun réseau 5G n’existe encore.

Alors, qui répand ce non-sens? Eh bien, comme le note The Guardian, la personnalité de la télévision, l’actrice Amanda Holden et un juge de Britain’s Got Talent ont partagé une pétition malheureuse exigeant que le gouvernement arrête le déploiement de la 5G pour des problèmes de santé, un poste qu’elle a maintenant supprimé. Sur Facebook (et ce serait Facebook, n’est-ce pas), qui semble être l’épicentre de ce mouvement, des groupes et des individus tentent de diffuser ce message.

Une page Facebook, maintenant supprimée, était intitulée (et je ne l’invente pas) «COMP TIRE DE FEU 5G». Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, ils ont un concours de classement pour voir qui peut brûler le plus de tours dans les villes britanniques. Ironiquement, plusieurs des emplacements énumérés n’ont aucune couverture 5G. (Burnley, Fleetwood, etc.)

Peut-être plus troublant encore, une personne de ces groupes (qui ne sera pas identifiée) s’est adressée à Facebook pour encourager la violence contre les patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux du NHS pour “ découvrir la vérité ”.

Ce profil particulier était inondé de menaces et d’informations erronées telles que “CoronaVirus est une arnaque! C’est simplement un écran de fumée pour le génocide 5G!” dans le profil.

C’est l’une des nouvelles les plus déplorables que j’aie jamais lues. La théorie du complot sur laquelle ces actions sont basées devrait être éclipsée par tous ceux qui ont une plate-forme pour le faire. Les individus et les mouvements insensés qui tentent de propager ces mensonges devraient, et nous l’espérons, être réduits au silence. Ceux qui commettent des incendies criminels et menacent de violence seront réprimandés pénalement.

Comme vous l’avez probablement deviné, il n’y a probablement pas grand-chose à gagner en essayant de raisonner avec les gens derrière tout cela. Ceux qui menacent, verbalement et physiquement, les ingénieurs du haut débit, ne connaissent même pas la différence entre les réseaux mobiles et Internet. Comme pour toute théorie du complot, chaque point de vente qui dénonce cette action fait partie d’une dissimulation élaborée, chaque élément de preuve contre leurs allégations est simplement fabriqué. Des théories du complot comme celle-ci semblent s’imposer malgré des preuves accablantes du contraire pour cette raison même.

Alors diffusez les bonnes nouvelles, aux bons endroits, à tous ceux qui ont besoin de les entendre.