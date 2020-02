Des jeux coopératifs Nintendo Switch qui mettront à l’épreuve l’amour de chaque couple pour la Saint-Valentin

Une autre Saint-Valentin est parmi nous, les amis. Et vous savez ce que cela signifie – l’amour est dans l’air! Eh bien, j’espère, de toute façon. Que vous soyez dans une relation ou que vous ayez simplement un très bon copain que vous ne voulez pas laisser derrière vous le jour de la Saint-Valentin, voici quelques excellents jeux coopératifs à envisager pour tester la force de vos relations.

Super Smash Bros.Ultimate est le test ultime de l’amour ou de l’amitié. Choisissez parmi une liste de plus de 70 personnages, choisissez votre champ de bataille préféré parmi des dizaines d’étapes et éliminez-le! Mais attention, votre relation sera sûrement mise à l’épreuve.

C’est un match fait au paradis

Il y a une tonne de jeux à choisir avec la Nintendo Switch, mais ceux-ci ont certains des meilleurs jeux coopératifs locaux, vous n’avez donc besoin que d’un seul Switch. Ceux-ci testeront la force de vos relations et détermineront si vous êtes tous les deux compatibles. Mais ne les prenez pas trop au sérieux, ok?

Si nous pouvons faire quelques suggestions, notre préféré de cette collection est Super Smash Bros.Ultimate car il possède une énorme liste de tous les personnages des jeux Smash précédents et en ajoute de nouveaux via DLC. Ne mettez pas votre partenaire en colère en envoyant du spam par le même geste odieux, d’accord? Un autre grand est Diablo 3 Eternal Collection, car il est indéniable que tuer des hordes de démons maléfiques pour le piller ensemble est juste un peu romantique pour les adolescents, oh!

