Des jours sombres à venir pour Alphabet, mais les revenus sont corrects pour l’instant

Alphabet, la société mère de Google, a annoncé ses résultats du premier trimestre pour 2020, et il semble que la société se porte bien pour l’instant. Cependant, il s’effondre pour les jours sombres à venir grâce à COVID-19.

L’entreprise est prise dans un carrefour intéressant lors de la pandémie de COVID-19. L’utilisation d’Internet est en constante augmentation car de plus en plus de personnes sont coincées à la maison, mais les dépenses de consommation chutent alors que plus de 26 millions de personnes se déclarent au chômage. Alors que des services comme YouTube enregistrent une utilisation record, la plupart des gens ne paient pas pour le service de streaming. Au lieu de cela, il tire ses revenus principalement des publicités, et avec une baisse des dépenses, ces publicités ne sont plus aussi précieuses qu’autrefois. Dans l’ensemble, cependant, la division YouTube a enregistré une hausse de 33% de ses revenus à 4 milliards de dollars, ce qui est assez positif.

Selon la directrice financière d’Alphabet, Ruth Porat, «les performances ont été solides au cours des deux premiers mois du trimestre, mais en mars, nous avons connu un ralentissement significatif des revenus publicitaires.»

Malgré la baisse des revenus publicitaires en mars, la société a enregistré un chiffre d’affaires total de 41,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13% par rapport au même trimestre en 2019. La société a également généré un bénéfice stupéfiant de 6,8 milliards de dollars. Bien que cela représente beaucoup d’argent, il s’agit d’une augmentation de seulement 1,5% par rapport à l’année dernière, ce qui représente une croissance inférieure à celle attendue.

Alphabet rejoint le club du billion de dollars (mise à jour: déjà démarré hors du club)

Mise à jour, 4 février 2020 (14h44 HE): Après un peu plus de deux semaines, Alphabet n’a plus une évaluation de plus de 1 billion de dollars (via .). Après que son rapport sur les résultats d’hier n’a pas impressionné les investisseurs, Alphabet est…

Sur la base de la forte baisse, les analystes prédisent que cela continuera, ce qui signifie que Google pourrait voir des chiffres bien pires dans les mois à venir. Lors de l’appel aux résultats, Porat a déclaré: “Nous prévoyons que le deuxième trimestre sera difficile pour notre activité publicitaire.”

La section “Autres revenus” de Google, qui comprend les abonnements YouTube, YouTube TV et les ventes de matériel, a augmenté de 22% pour atteindre 4,4 milliards de dollars. On ne sait pas exactement quelle part de YouTube provient de celle des autres domaines.

Sundar Pichai, PDG d’Alphabet et de Google, a expliqué:

Compte tenu de la profondeur des défis auxquels tant de personnes sont confrontées, c’est un immense privilège de pouvoir aider en ce moment. Les gens comptent plus que jamais sur les services de Google et nous avons mobilisé nos ressources et le développement de produits en ce moment urgent.

Alors qu’Alphabet doit se préparer pour la route à suivre, l’entreprise semble globalement assez positive, ayant embauché près de 5 000 nouveaux employés au cours du premier trimestre. Vraisemblablement, l’entreprise n’embaucherait pas autant de nouveaux travailleurs si elle ne s’attendait pas à une croissance future. Cependant, CNBC a également signalé que la société prévoyait un ralentissement de l’embauche pour le reste de 2020, de sorte qu’il semble vouloir se diriger vers une route plus difficile dans un proche avenir.

Fait intéressant, Google saigne de l’argent dans certaines catégories. Plus précisément, sa zone «Autres paris», qui a perdu un surprenant 1,1 milliard de dollars au premier trimestre. Cette division comprend X lab, la filiale autonome de Waymo et d’autres divisions plus expérimentales de la société. Il sera intéressant de voir si l’entreprise réduit ces efforts perdus pour aider à faire face à la baisse des revenus publicitaires, ou si elle en tirera parti pour sa croissance future.

Plus de posts sur Alphabet