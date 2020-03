Des modèles d’iPhone 11 constatent des pénuries à New York

L’offre de modèles d’iPhone 11 à New York diminue, selon un rapport du New York Post. L’offre limitée est probablement due aux effets continus de COVID-19.

Les détaillants sans fil, en particulier, sont en rupture de stock ou font face à un faible nombre de modèles d’iPhone 11‌ et d’iPhone 11 Pro. Selon le rapport, de nombreux employés du commerce de détail pensent que la cause de la pénurie est due à “un faible stock et des expéditions peu fréquentes, avec peu d’indications quant au retour à la normale”.

Selon un employé d’AT & T, l’inventaire d’iPhone est faible car les opérateurs stockent les appareils dans des entrepôts plutôt que dans des magasins de détail. Cela pourrait être un effort pour contrôler la chaîne d’approvisionnement en cas de pénurie majeure d’appareils. L’employé a toutefois ajouté que les clients pouvaient organiser une livraison de deux jours sur les appareils demandés en magasin.

Les effets de «COVID-19» se font sentir dans le monde entier. Au milieu des problèmes de coronavirus cette semaine, SXSW 2020 a été annulé et Apple a encouragé ses employés de la Silicon Valley à travailler à domicile.

