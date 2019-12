Des notes, des photos et des rappels apparaissent maintenant sur Mobile iCloud.com

Cette année, Apple a permis de se connecter à iCloud.com sur iOS. Auparavant, vous voyiez une page vous invitant à utiliser les applications. De plus, vous pouvez également vous connecter via Touch ID / Face ID. Et maintenant, il y a une autre mise à jour.

Mobile iCloud.com

Quand Apple a permis aux appareils iOS de se connecter à iCloud.com, la seule application apparue était Find My. Mais maintenant, vous pouvez accéder à vos notes, photos et rappels Apple, à condition de les synchroniser via iCloud bien sûr.

Étant donné que vous disposez des applications, vous n'aurez probablement pas besoin de les utiliser beaucoup sur iCloud.com, mais il est bon de savoir qu'il existe une autre option. Vous pourrez peut-être même y accéder sur des appareils Android, mais comme je n'en ai pas, je ne peux pas le tester.

