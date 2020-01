Des preuves solides de Pocophone F2 apparaissent en ligne

2019 va et vient sans lancement d’un Pocophone F2. Nous avons eu le Redmi K20 Pro qui était un peu comme un successeur du Pocophone F1, mais il n’avait pas le même aspect ou la même sensation. Maintenant, cependant, nous avons des preuves solides qu’il pourrait y avoir un Pocophone F2 en 2020.

Tel que repéré pour la première fois par l’utilisateur de Twitter @_the_tech_guy (h / t GSM Arena), Xiaomi a déposé une demande de marque pour un appareil nommé Poco F2. Si vous vous souvenez, Xiaomi a marqué le Pocophone F1 comme Poco F1 en Inde, donc une demande de marque Poco F2 est parfaitement logique.

Cette nouvelle survient dans la foulée de la tête de Pocophone Alvin Tse tweetant un message maintenant supprimé indiquant que nous «entendrons plus de Poco en 2020».

Si un Poco F2 est en préparation pour 2020, il viendra probablement avec un chipset Qualcomm Snapdragon 865, puisque le Poco F1 est venu avec le Snapdragon 845 lors de son lancement en 2018. Cependant, le chipset Snapdragon 865 a une 5G intégrée, qui rendrait probablement le Poco F2 beaucoup plus cher que le Poco F1 à 300 $.

Il est possible, bien sûr, que le Poco F2 puisse se lancer avec un chipset différent afin de maintenir le prix le plus bas possible.

En fin de compte, nous avons très peu de détails ou même de solides rumeurs concernant le Pocophone F2. Tout ce que nous savons à ce stade, c’est que le chef de l’entreprise a promis que nous verrions quelque chose lié à Poco en 2020 et que Xiaomi a déposé une marque pour le nom. Que penses-tu qu’il va se passer? Faites-nous part de vos théories dans les commentaires!

