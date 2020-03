Des prototypes inédits du premier téléphone Android apparaissent sur eBay

Les fans inconditionnels d’Android et ceux qui ont une bonne mémoire peuvent se rappeler que le HTC G1 / Dream n’était pas en fait le tout premier appareil Android. Il y avait un autre téléphone que Google a utilisé en interne pendant le développement de la plate-forme, qui a été nommé “Sooner”. Il a finalement été abandonné en faveur du design du HTC Dream, qui était le premier produit d’expédition destiné aux consommateurs d’Android, mais plus tôt techniquement, il est antérieur. Et si vous souhaitez mettre la main sur un, un petit tas d’entre eux vient d’apparaître sur eBay pour 200 $ chacun.

Les spécifications n’impressionneront pas. Plus tôt, il est alimenté par un SoC TI OMAP 850, associé à un maigre 64 Mo de RAM, un écran de résolution 320×240, un appareil photo 1,3 MP, une batterie 960 mAh et une connectivité 2G. Plus tôt, il n’a pas d’écran tactile et ne prend même pas en charge le Wi-Fi, si vous pouvez le croire. Il est plus proche d’être un Blackberry du milieu des années 2000 qu’un smartphone moderne, à une exception près: il exécute probablement une version très précoce (lire: pré-1.0) d’Android.

La liste affirme que ces modèles sont de nouveaux stocks anciens qui traînent depuis plus de 10 ans. Les batteries peuvent ne plus fonctionner et le support du support est susceptible d’être un jeu d’enfant. Ils viennent avec le téléphone lui-même, une batterie, un adaptateur secteur et un écouteur. Il manque d’autres documents, ce qui est normal – ce sont des prototypes inédits. Pour tout ce que nous savons, ils peuvent même ne plus fonctionner.

Le vendeur, qui semble se spécialiser dans les tambours et les accessoires de musique, a une note décente avec beaucoup de commentaires, et les téléphones sont expédiés de San Francisco, en Californie. En bref, il semble légitime, et il n’y a pas beaucoup de risque qu’il n’apparaisse pas, même si cela fonctionnera quand il y arrivera est une question valide.