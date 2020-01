Des représentants d’Apple se joindront à une réunion pour découvrir comment améliorer l’accès des patients aux données de santé

Apple devrait assister à une réunion d’une quarantaine de sociétés différentes, afin d’essayer de faciliter l’accès des patients à leurs données de santé.

Tel que rapporté par CNBC:

Apple et Microsoft enverront chacun un représentant à une réunion lundi organisée par un groupe qui soutient les efforts du ministère de la Santé et des Services sociaux pour faciliter l’accès et le partage de leurs informations médicales par les patients.

Vendredi, la non partisane Carin Alliance, qui décrit son objectif comme “la promotion des échanges axés sur les consommateurs dans les soins de santé”, a publié la liste des participants et des points de discussion sur son site Web. Selon la liste, plus de 40 personnes représentant certaines des plus grandes entreprises de l’industrie prévoient d’y assister, en personne ou par téléphone.

Ils se réuniront dans le cadre d’un effort pour faire adopter un changement de règle proposé par HHS en 2019 pour promouvoir l’interopérabilité des données médicales. La proposition a fait l’objet d’une période de consultation publique, les bailleurs de fonds espérant qu’elle sera finalisée dans les semaines à venir.

Le rapport note que l’inclusion d’Apple et de Microsoft est notable, car de nombreux patients reçoivent toujours leurs données de santé via CD-ROM ou fax, ou se voient refuser l’accès. Ricky Bloomfield d’Apple, qui a travaillé sur l’ajout d’informations sur la santé à l’iPhone, y assistera par téléphone.

L’initiative n’est pas sans opposition. Epic systems, une grande société américaine de dossiers médicaux, a exhorté les grands hôpitaux à s’opposer au changement face aux préoccupations concernant la confidentialité des données. Un document publié par l’Alliance Carin a déclaré qu’elle voulait parvenir à une résolution sur la question sans “plus tard”, et que “ces règles jouent un rôle important en donnant à une personne l’accès à ses propres données de santé”.

Ce n’est pas un territoire inconnu pour Apple. En novembre 2019, Apple a annoncé que les dossiers de santé des anciens combattants aux États-Unis étaient disponibles sur iPhone en partenariat avec le département américain des Anciens Combattants, améliorant considérablement l’accès des anciens combattants qui reçoivent leurs soins par la Veterans Health Administration.

Aux côtés d’Apple et de Microsoft, les participants à la réunion incluent Cerner, Walgreens, Humana et Blue Shield of California.

