Des scientifiques recréent la voix d’une momie de 3000 ans

Des scientifiques du Royaume-Uni et d’Allemagne ont réussi à recréer la voix d’une momie de 3000 ans. L’équipe de chercheurs a d’abord scanné la forme des voies vocales de la momie et en a imprimé une réplique à l’aide d’une imprimante 3D. La réplique a été connectée à un larynx électronique pour recréer la voix de la momie.

Même si les scientifiques n’ont réussi qu’à recréer un seul son, c’est toujours un pas en avant.

La taille et la forme des voies vocales diffèrent d’une personne à l’autre et il n’y a pas deux voix identiques. Si les détails d’un appareil vocal pouvaient être logés avec précision en utilisant la reproduction artificielle, théoriquement la voix de quelqu’un pourrait également être reconstruite.

Les chercheurs du Royaume-Uni et de l’Allemagne ont recréé la voix de Nesyamun, comme il était connu dans la vie, un prêtre égyptien. La momie a 3 000 ans et depuis sa découverte il y a près de 200 ans, le prêtre momifié est devenu l’une des momies les plus étudiées au monde.

Le processus de momification immaculée a préservé les tissus mous du tractus vocal même après trois millénaires. Une tomodensitométrie du larynx et de la gorge de la momie a permis aux chercheurs de mesurer les dimensions importantes. À l’aide de cela, ils ont créé un modèle informatique 3D des voies vocales de la momie et imprimé sa réplique 3D.

L’équipe a recréé une partie de la voix de Nesyamun à l’aide d’un larynx artificiel. C’est juste un son, qui se situe quelque part entre les sons de voyelle dans les mots “lit” et “mal. “

L’équipe affirme qu’il est hautement improbable qu’ils soient en mesure de recréer davantage la voix de Nesyamun, en particulier parce que d’autres tissus comme la langue et le palais mou n’ont pas été bien conservés pour survivre au bilan de 3000 ans. De plus, pour qu’ils puissent recréer plus de sons, la plupart des parties de l’appareil vocal doivent se déplacer complètement, ce qui n’était pas possible avec les appareils vocaux du prêtre.