Des transporteurs américains encourent une amende de 200 millions de dollars pour avoir vendu des données de localisation de clients

Comme prévu, la Federal Communications Commission des États-Unis a proposé aujourd’hui des amendes contre les quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis pour avoir mal partagé et vendu des informations de localisation des clients en temps réel sans prendre de “mesures raisonnables” pour se protéger contre tout accès non autorisé aux données.

Dans un rapport [PDF] publié aujourd’hui, la FCC dit que T-Mobile devrait payer le plus, tandis que Sprint devrait payer le moins. T-Mobile encourt une amende proposée de plus de 91 millions de dollars, tandis que la FCC veut que AT&T, Verizon et Sprint paient respectivement plus de 51 millions, 48 ​​millions et 12 millions de dollars d’amendes.

Les amendes varient en fonction de la durée pendant laquelle chaque transporteur a vendu l’accès à ses informations de localisation de client sans garanties et du nombre d’entités auxquelles chaque transporteur a vendu l’accès.

Parallèlement aux amendes proposées, la déclaration de la FCC exhorte les quatre transporteurs à divulguer les données de localisation des clients sans autorisation à des entités tierces.

«Les consommateurs américains emportent leur téléphone sans fil partout où ils vont. Et les informations sur l’emplacement d’un client sans fil sont très personnelles et sensibles. La FCC a depuis longtemps des règles claires sur les livres exigeant que toutes les compagnies de téléphone protègent les informations personnelles de leurs clients. Et depuis 2007, ces sociétés ont été informées qu’elles doivent prendre des précautions raisonnables pour protéger ces données et que la FCC prendra des mesures d’application strictes si elles ne le font pas. Aujourd’hui, nous faisons exactement cela “, a déclaré le président de la FCC, Ajit Pai. «Cette FCC ne tolérera pas que les compagnies de téléphone mettent la vie privée des Américains en danger. fournisseurs. Les données ont finalement été communiquées aux responsables de l’application des lois, aux chasseurs de primes, aux cautionnaires, etc.

La FCC indique que, bien que les pratiques exactes varient, chaque transporteur s’est fortement appuyé sur les assurances contractuelles que les fournisseurs de services géolocalisés avec lesquels il travaillait obtiendraient le consentement du client avant d’accéder aux informations de localisation du client, ce qui ne s’est pas produit.

Les transporteurs avaient “plusieurs options de bon sens pour imposer des garanties raisonnables”, mais en fin de compte “n’ont pas pris les mesures raisonnables nécessaires pour protéger les clients contre le risque déraisonnable de divulgation non autorisée”.

Les amendes proposées par la FCC aujourd’hui ne sont pas définitives et chaque transporteur aura la possibilité de répondre et de fournir des preuves et des arguments juridiques avant d’imposer des amendes finales.

