Des vacances virtuelles avec Google Earth et Street View peuvent être exactement ce dont vous avez besoin en ce moment

Nous pourrions tous profiter de vacances ces jours-ci. Le bombardement constant des nouvelles du Coronavirus, l’incapacité à sortir ou à entrer en contact avec d’autres êtres humains, le stress persistant de tout nettoyer et désinfecter, et l’incertitude sur l’avenir deviennent trop intimidants pour tout le monde. En voyageant hors de question, j’ai commencé à feuilleter de vieilles photos que j’ai prises pendant mes voyages, en me remémorant des temps meilleurs et des endroits plus agréables, puis j’ai pensé que je pouvais faire quelque chose de similaire mais aussi découvrir de nouveaux pays et villes que j’avais jamais visité, tout au long de la magie de Google Earth et de Street View. Permettez-moi d’expliquer comment vous pouvez également le faire.

Promenez-vous dans n’importe quelle ville

Nous avons tous installé Google Maps sur nos appareils. Vous n’avez besoin de rien de plus que cela pour explorer une route qui a été photographiée par Street View Car de Google. Ouvrez simplement Maps et appuyez sur le bouton de calque en haut à droite, sous la barre de recherche, puis activez le calque Street View. Cela affichera une ligne bleue sur n’importe quelle rue avec navigation à la première personne disponible.

La gauche: Activez la couche Street View. Milieu: Toutes les lignes bleues indiquent le contenu disponible. Droite: Traversée des Champs-Élysées.

Appuyez maintenant n’importe où sur la ligne bleue et vous devez passer en mode Street View. Là, vous pouvez faire glisser votre doigt sur les chemins indicateurs pour faire des allers-retours dans la rue, déplacer votre doigt pour changer la direction que vous regardez et prendre un virage lorsque vous atteignez un carrefour. Tout cela est super amusant et l’un des moyens les plus simples de découvrir un endroit étranger sans y être.

Je l’ai utilisé assez souvent dans le passé lors de la planification de voyages pour vérifier les environs de mon hôtel et voir si l’accès au métro est facile, ainsi que pour avoir une meilleure perspective de certaines attractions et lieux célèbres. En ce moment, je l’utilise pour traverser les Champs-Élysées animées et me remémorer cette année où j’ai vécu à Paris, puis je saute à Reykjavik, une ville où je ne suis jamais allé auparavant, pour me promener et faire tremper dans une partie de ce nordique calme et frais.

Profitez de vues à 360 ° du monde entier

Le monde a beaucoup d’endroits à explorer qui ne sont pas des rues ou des avenues. Si vous souhaitez découvrir l’intérieur des bâtiments, vous aventurer dans des endroits hors des sentiers battus ou visiter des villes qui n’ont pas encore été photographiées par les voitures de Google, vous devez obtenir l’application autonome Street View. Il a tout le contenu disponible dans Maps, ainsi que des collections classées et des images 360 soumises par les utilisateurs (Google aime les appeler Photo Spheres) du monde entier.

L’application a deux onglets principaux: Featured et Explore; Je vais commencer par le premier. Une fois que vous avez pincé et zoomé sur une zone de la Terre, vous pouvez voir les collections en vedette de la propre équipe de Google. Ceux-ci comprennent généralement des points forts de différents lieux thématiques ou géographiquement liés, tels que «rues emblématiques», «art de la rue», «sculptures créatives dans le monde», «points forts de l’Italie ou« centres commerciaux du Mexique ».

Découvrez les collections en vedette dans la zone que vous avez sélectionnée.

Une fois que vous avez sélectionné une collection, vous pouvez faire défiler les images qu’elle contient et en choisir une à afficher. Certains d’entre eux sont également interactifs, vous pouvez donc appuyer sur les flèches blanches pour vous déplacer dans l’espace. Point bonus si vous avez un Google Cardboard qui traîne: vous pouvez tout voir en VR et simplement incliner et tourner la tête pour découvrir des endroits comme si vous y étiez. Je l’ai utilisé pour vérifier l’intérieur du Colisée à Rome, puis j’ai contourné le Parlement canadien. Je ne savais pas que ce dernier était si grand et si beau.

Le deuxième onglet de l’application vous aide à explorer le contenu soumis par les utilisateurs. Recherchez n’importe quel endroit – littéralement n’importe quel endroit – et l’application indiquera en petits points bleus toutes les photos 360 téléchargées par les visiteurs qui y ont été. Hallstatt, l’une de mes villes européennes préférées, n’a pas encore été cartographiée par la plate-forme Street View de Google, mais heureusement, de nombreuses personnes ont téléchargé des images de la rive, du centre, de la mine de sel et du lac de la ville.

Explorer Hallstatt à travers les yeux des autres.

Chaque photo se tient ici seule. Vous ne pouvez pas utiliser les flèches pour vous déplacer, mais vous pouvez simplement appuyer sur n’importe quel point bleu pour ouvrir l’image prise là-bas ou faire défiler les cartes des photos les plus populaires, puis revenir en arrière et en choisir une autre. Pour une dose spéciale de paix, je recommande les photos prises à partir de bateaux à l’intérieur du Hallstätter See, ou les snaps de haute montagne. C’est vraiment un endroit magique et apaisant.

D’autres endroits que vous devriez vérifier pour une dose de tranquillité sont les cabines de pêcheurs de Tourlida à Missolonghi et les vues de n’importe quel point de coucher du soleil des Météores en Grèce. Bien sûr, vous pouvez aller dans l’autre sens et sauter directement dans l’agitation de Times Square à New York ou la frénétique rue Thamel à Katmandou. Allez sauvage ou calmez-vous, personne ne vous arrête.

Découvrez des joyaux cachés et découvrez-les

En utilisant l’application Street View, j’ai remarqué une limitation que je n’avais pas prévue: il n’y a pas de référentiel central avec toutes les collections spéciales de Google. Vous devez effectuer un panoramique et un zoom sur une certaine région avant de les voir, ce qui signifie qu’un contenu nouveau et inattendu peut vous échapper. Heureusement, il existe une solution, mais elle nécessite une autre application: Google Earth.

Ouvrez le menu latéral dans Earth (trois lignes en haut à gauche) et choisissez Voyager. Cela vous permettra de voyager dans le temps et dans l’espace, en ouvrant un répertoire de toutes les collections spéciales de Google, qui comprennent des faits saillants par pays, des collections thématiques comme les aéroports mondiaux, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco, les emplacements Games of Thrones, ainsi que quelques sites intéressants et originaux. sélections. Vous pouvez, par exemple, visiter la Station spatiale internationale, pénétrer à l’intérieur du cratère du volcan Marum, plonger dans les coulisses du CERN ou admirer la vue depuis le sommet de Burj Khalifa.

Faire un voyage virtuel avec les collections Voyager de Google Earth.

La meilleure partie ici sont les descriptions et informations supplémentaires. Chaque site ou image est accompagné d’un court texte expliquant son histoire, ce qui est spécial à ce sujet ou ce que les gens en pensent.

Chaque collection est présentée un peu différemment. Certains incluent des photos statiques, d’autres ont 360 photos et d’autres vous permettent même de vous promener comme vous le feriez dans Street View. Mais tous sont uniques et intéressants. J’ai toujours voulu aller au Machu Picchu, et c’est aussi proche que possible … depuis un moment.

Rien ne peut battre une véritable immersion dans la culture d’un pays, ses sons et odeurs et les gens, et les centaines d’aventures et d’expériences que vous pouvez vivre en étant physiquement là. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas y goûter dans le confort de votre lit ou de votre canapé, découvrir des endroits que vous n’avez jamais vus ou raviver vos souvenirs de ceux que vous avez déjà visités. Attrapez simplement votre téléphone et assurez-vous d’être libre pendant quelques heures. J’ai perdu le temps à rechercher cette pièce, à plonger dans des régions inconnues et à mettre en signet des endroits sympas que j’aimerais visiter un jour. Espérons que nous pourrons tous faire nos valises et voyager pour de bon, très bientôt.