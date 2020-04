Détails du rapport Comment Apple et Google ont développé l’API de suivi des contacts

Apple et Google ont développé leur prochain outil de suivi des contacts COVID-19 en un temps record, selon un nouveau rapport de CNBC qui détaille comment les deux sociétés se sont réunies pour créer l’API.



Apple a mis moins d’un mois à concrétiser le projet et, au début, c’était le travail d’une poignée d’employés qui avaient commencé à réfléchir à une solution pour aider à prévenir la propagation de COVID-19 en mars.

La vitesse à laquelle l’outil a été développé était “très inhabituelle” pour Apple, selon CNBC, dirigée par des employés qui voulaient créer une solution de localisation des contacts décentralisée qui utilisait Bluetooth en arrière-plan, ne tirait pas beaucoup de la vie de la batterie et était concentrée sur la vie privée.

L’équipe initiale s’est concentrée sur une solution opt-in qui enverrait des alertes anonymes aux autres téléphones à proximité, plutôt que de télécharger les informations vers un gouvernement ou une autorité centrale pour empêcher la construction de bases de données contenant des informations détaillées sur l’emplacement ou la proximité, qui sont toutes des fonctionnalités. du produit fini.

Le temps était compté étant donné la propagation rapide de COVID-19, et il n’a pas fallu longtemps pour que le projet s’accélère avec des ingénieurs bénévoles. Pendant ce temps, les employés de Google travaillaient également sur quelque chose de similaire, et les membres de l’équipe d’Apple et de Google ont finalement communiqué entre eux et trouvé une solution pour travailler ensemble.

En quelques semaines, le projet Apple – baptisé “Bubble” – avait des dizaines d’employés qui y travaillaient avec le soutien de cadres supérieurs de deux sponsors: Craig Federighi, vice-président directeur du génie logiciel, et Jeff Williams, chef de la société responsable d’exploitation et chef de facto des soins de santé. À la fin du mois, Google était officiellement entré à bord, et environ une semaine plus tard, les deux PDG des sociétés, Tim Cook et Sundar Pichai, se sont rencontrés virtuellement pour donner leur vote final d’approbation du projet.

Apple aurait pour objectif de lancer son outil de suivi des contacts, désormais appelé notification d’exposition, le 1er mai dans une mise à jour logicielle. Les applications qui utilisent l’API de notification d’exposition d’Apple s’exécuteront sur l’iPhone 6 et les versions ultérieures et pourront communiquer non seulement avec les iPhones, mais également avec les appareils Android, dans le but d’informer les utilisateurs s’ils ont été exposés à COVID-19.

Le rapport complet de CNBC, qui va beaucoup plus en profondeur sur le développement du partenariat et les travaux sur la technologie de traçage, peut être consulté sur le site Web de CNBC.

