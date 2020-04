Deux millions et demi d’iPhone expédiés en Chine en mars

Apple a expédié 2,5 millions d’iPhones en Chine en mars 2020, selon les données du gouvernement (via .). Il s’agit d’une multiplication par trois par rapport au mois précédent, au cours de laquelle seulement 500 000 iPhones ont été expédiés, ce qui en fait l’un des pires mois d’Apple en Chine.

Les expéditions d’iPhone rebondissent, mais sont toujours en baisse d’année en année

Les détaillants ont rouvert leurs portes au début du mois alors que le pays sortait de son verrouillage contre les coronavirus, ce qui a provoqué l’augmentation. Malgré la reprise, les expéditions d’iPhone au cours du mois ont diminué de 20% par rapport à la même période l’an dernier.

Au total, les fabricants de smartphones ont expédié 21 millions d’unités en Chine en mars. Les données proviennent de la China Academy of Information and Communications Technology.