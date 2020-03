Deux véritables offres d’écouteurs sans fil qui commencent à seulement 25 $ sur Amazon – .

Les bonnes affaires sur Amazon qui sont toujours expédiées immédiatement deviennent de plus en plus difficiles à trouver alors que le plus grand détaillant en ligne du pays se concentre sur les produits non essentiels.

Il reste cependant de bonnes affaires à expédier immédiatement, et nous avons trouvé deux offres formidables pour tous ceux qui recherchent des écouteurs abordables.

Les véritables écouteurs sans fil BT-BH020 de Boltune et le SoundPEATS TrueFree + sont tous deux des options de premier ordre qui sont expédiées immédiatement et commencent à moins de 25 $ en ventes d’aujourd’hui.

Alors qu’Amazon continue de s’éloigner temporairement de l’expédition de produits non essentiels afin de faire plus de place dans ses entrepôts pour les fournitures médicales et autres produits essentiels, les offres décentes qui livrent immédiatement deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Heureusement pour vous, nous sommes implacables dans notre poursuite et nous ne nous reposons pas jusqu’à ce que nous trouvions toutes les meilleures affaires sur lesquelles vous pouvez toujours mettre la main tout de suite.

Mercredi, nous avons trouvé deux offres exceptionnelles sur de véritables écouteurs sans fil qui abaissent les options les mieux notées à des prix extrêmement bas. Chaque paire a des milliers de notes 5 étoiles sur Amazon, et pourtant les prix des offres d’aujourd’hui commencent à seulement 24,74 $, ce qui se trouve être un plus bas historique!

Tout d’abord, les écouteurs sans fil SoundPEATS TrueFree + True qui ont été récemment mis à niveau. Ils offrent un son encore meilleur que le modèle TrueFree original qui était un best-seller, en plus ils ont Bluetooth 5.0 et une autonomie allant jusqu’à 35 heures, y compris les charges que vous obtenez avec le boîtier de batterie inclus. Ce nouveau modèle populaire se vend 33 $, ce qui est déjà une bonne affaire, mais vous pouvez doubler mercredi grâce à un coupon de 10% sur la page du produit. Utilisez également le code de coupon LL9RBERN à la caisse, et votre prix final ne sera que de 24,74 $ – c’est fou!

Si vous recherchez un facteur de forme plus proche des AirPods très populaires d’Apple (qui, soit dit en passant, sont également expédiés immédiatement sur Amazon et sont au meilleur prix de Black Friday), alors ne cherchez pas plus loin que le Écouteurs sans fil authentiques Boltune BT-BH020. Ces écouteurs sans fil géniaux ont une autonomie de batterie encore meilleure avec 40 heures de lecture entre les écouteurs et le boîtier de charge, et ils sont également classés IPX7 afin que vous n’ayez pas à vous soucier de la sueur ou même des éclaboussures. Ils sont normalement de 45 $, mais avec une remise et un coupon supplémentaire de 5%, vous pouvez réduire le prix à 35,14 $.

