Développez votre réseau WiFi Orbi Whole Home Mesh avec cette extension satellite pour 150 $ (50 $ de rabais)

Les réseaux WiFi maillés offrent un excellent moyen de couvrir votre maison avec une forte couverture sans fil, en gardant tous vos appareils connectés. Mais à mesure que nos besoins augmentent, il est parfois temps d’étendre ce réseau avec des points d’accès supplémentaires. Si vous avez un réseau Wi-Fi Orbi Whole Home Mesh existant, c’est maintenant votre chance de mettre à niveau, car Amazon a le Netgear Orbi WiFi Satellite Extender pour 50 $ de réduction, passant même les offres du Black Friday.

Le satellite Orbi prétend ajouter une couverture supplémentaire de 2 000 pieds carrés à votre réseau Orbi et est capable de fournir des débits sans fil en gigabits.

En plus d’être un extenseur de maillage, l’Orbi fonctionne également comme un haut-parleur et un appareil intelligent Alexa, avec Amazon Music, Pandora, Spotify et la plupart des autres services de streaming disponibles pour la lecture.

Si vous avez déjà un système Orbi et que vous souhaitez y ajouter, c’est le moment idéal pour appuyer sur la gâchette.