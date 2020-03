Devenez un expert de Salesforce pour seulement 19,99 $ (94% de rabais)

Une entreprise n’est rien sans ses clients. La façon la plus simple de développer et maintenir ces relations est en utilisant le meilleur logiciel de gestion de la relation client (CRM), ce qui signifie Salesforce.

Salesforce est le la plateforme CRM la plus populaire au monde, approuvé par des sociétés comme Toyota, Canon et T-Mobile. L’ensemble complet de livres électroniques sur la maîtrise de Salesforce est un guide unique pour le maîtriser, et il est proposé dès maintenant pour 94% sur le prix de vente.

Préparez-vous aux examens de certification Salesforce et boostez votre CV professionnel.

Ce kit d’apprentissage réussit là où les livres traditionnels ne peuvent pas comme vous le pouvez explorez des vidéos et des projets pratiques. Vous vous familiariserez avec rapports visuels, tableaux de bord, et bien plus. Vous pouvez utiliser les compétences que vous avez apprises pour préparer les examens de certification Salesforce et booster votre CV professionnel.

Aucune connaissance préalable en CRM n’est nécessaire pour aborder cette formation. En plus d’avoir accès à vie aux huit livres, vous pouvez travailler 86 heures du contenu Salesforce à votre rythme.

Points forts du pack de maîtrise Salesforce:

La valeur au détail combinée des huit livres électroniques du pack complet de livres électroniques Salesforce Mastery est de près de 400 $. Cependant, vous pouvez commencer dès maintenant pour seulement 19,99 $ – bien moins que la valeur d’un livre électronique dans le bundle.

Cette il est peu probable que l’accord dure longtemps mais les compétences pourraient être cruciales pour votre carrière. Découvrez-le via le widget ci-dessous.

