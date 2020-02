Devenez un ninja du réseau avec le bundle de sécurité réseau

Il est difficile de passer une seule journée sans se connecter à un tas de réseaux différents. C’est ainsi que les données et les informations sont transférées dans le monde moderne. cependant, les grands réseaux nécessitent une protection experte. Le Super-Sized Network Security Bundle peut vous apprendre à protéger le Web, et c’est 97% de réduction de Tech Deals en ce moment.

Cette formation porte bien son nom, avec plus de 200 heures de contenu de sécurité réseau. Si cela vous semble intimidant, vous pouvez devenir un spécialiste de nombreuses choses sans avoir à parcourir tout le paquet, mais plus vous en apprenez, plus opportunités de carrière vous allez vous ouvrir.

Tout, du piratage éthique à la conformité à la sécurité.

Vous aurez la chance de couvrir huit modules uniques sur tout, du piratage éthique à la conformité en matière de sécurité. Vous serez parfaitement préparé pour les examens de certification d’un certain nombre de fournisseurs de premier plan tels que Cisco et CompTIA.

Les meilleurs employeurs recherchent des utilisateurs qualifiés, et cela adapté aux débutants le kit d’apprentissage couvre presque tout ce qui concerne la sécurité du réseau. Les trois derniers modules se concentrent sur la pratique de la Examens CISA, CISSP et CISM en plus de vos bases de sécurité.

Les modules Bundle de sécurité réseau:

Piratage éthique certifiéCompTIA SYO-401: SécuritéCisco 210-260: sécurité CCNAEnquêteur légiste en piratage informatique (CHFI)Conformité à la sécurité des donnéesAuditeur certifié des systèmes d’information (CISA)Gestionnaire certifié de la sécurité de l’information (CISM)Certifié Information Systems Security Pro (CISSP)

Le Bundle Super-Sized Network Security Bundle a un valeur au détail de plus de 2 700 $ mais vous pouvez le récupérer dès maintenant pour seulement 69 $ chez Tech Deals. C’est un petit acompte pour cibler une nouvelle carrière tournée vers l’avenir.

le l’affaire se termine bientôt cliquez sur le widget ci-dessous pour en savoir plus.

69,00 $

Offre groupée de sécurité réseau surdimensionnée

Économisez 2650 $ .00

Achetez-le maintenant

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.