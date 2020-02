Devenez un pro Python avec 97% de réduction sur la formation en ligne

L’apprentissage de langages de programmation tels que Python peut vous donner la puissance et la flexibilité créer des applications et des sites Web incroyables. Vous devez juste être prêt à travailler dur et apprendre des meilleurs.

L’ensemble complet de certification de programmation Python 2020 est la seule ressource dont vous avez besoin pour apprendre ces compétences de codage à partir de zéro, et il est passé de près de 2 400 $ à seulement 49,99 $ sur les offres technologiques en ce moment.

Ce kit d’apprentissage pratique contient suffisamment de contenu pour vous faire passer de zéro à héros dans l’un des principales langues du monde. Vous pouvez l’utiliser pour créer des scripts de pages Web, créer des éléments de jeu et bien plus encore. Si vous voulez apprendre la langue de haut en bas, vous pouvez explorez plus de 60 heures de contenu.

Non seulement vous pouvez en apprendre davantage sur les fonctions de Python, mais vous pouvez également créer dix applications du monde réel dans le tout premier module. Vous pouvez explorer Python pour exploration et visualisation de données et même travailler avec Keras. Mieux encore, si vous avez déjà appris une compétence ou une autre, vous pouvez simplement ignorer ce module et continuer.

Accomplissez les points culminants de Python 2020:

Les 12 modules de l’ensemble complet de certification de programmation Python 2020 ont une valeur au détail combinée de près de 2400 $. Vous pouvez économisez 97% dès maintenant et commencez à apprendre pour seulement 49,99 $.

Prêt à démarrer votre odyssée de codage? Vous n’avez pas longtemps pour vous inscrire à ce prix, alors cliquez sur le widget ci-dessous pour en savoir plus.

49, 99 $

L’ensemble complet de certification de programmation Python 2020

Économisez 2335 $ .01

Achetez-le maintenant L’ensemble complet de certification de programmation Python 2020 Achetez-le maintenant

Économisez 2335 .01 $ 49 .99 $

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.