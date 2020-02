Devenez une sensation C ++ pour moins de 15 $

Si vous êtes prêt à démarrer un carrière dans le codage, nous pourrions avoir juste le tableau de bord. C’est intelligent de commencer avec un langage généraliste qui a de nombreuses applications. Vous pouvez passer du débutant au pro avec le pack de programmation C ++: débutant à expert, qui est actuellement proposé par Tech Deals.

Cette kit d’apprentissage adapté aux débutants garde les choses simples et directes en matière d’enseignement. Il n’y a que trois modules C ++: Débutant, intermédiaire et avancé. Cependant, vous n’êtes pas obligé de terminer les trois modules. Vous pouvez vous concentrer sur le contenu dont vous avez besoin en fonction de votre niveau d’expérience.

Apprenez les tenants et les aboutissants du C ++ avec 47 heures de contenu au total.

Si vous êtes un débutant complet du langage C ++, vous pouvez travailler les 47 heures de contenu. Vous pouvez compléter de nombreux projets pratiques à tous les niveaux, y compris les jeux, les logiciels et les applications complexes.

Tout, des applications Google aux logiciels Adobe, est développé à l’aide de C ++, de sorte que ces compétences flexibles pourraient vous mettre sur la bonne voie pour décrocher un emploi avec certaines des meilleures entreprises technologiques.

La formation C ++ en un coup d’œil:

Débutants complets – Valeur de 200 $

Tutoriel intermédiaire et avancé – Valeur de 200 $

Apprenez la programmation avancée – Valeur de 200 $

Les trois modules du bundle de programmation C ++: débutant à expert ont un valeur au détail combinée de 600 $. Cependant, vous pouvez saisir les 47 heures de contenu pour seulement 14,99 $ dès maintenant. Cela représente environ 0,32 $ par heure de formation!

Cet accord se termine dans quelques jours donc en savoir plus via le widget ci-dessous.

14 $ US

