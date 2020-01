Déverrouiller le chargeur de démarrage sur le T-Mobile OnePlus 7T Pro 5G McLaren rompt votre capacité à installer des mises à jour (Mise à jour: correction potentielle)

Les propriétaires de la McLaren OnePlus 7T Pro 5G exclusive à T-Mobile intéressés par le déverrouillage du chargeur de démarrage de l’appareil à des fins root ou ROM devraient réfléchir à deux fois avant de le faire. Sur la base de rapports récents, ce processus peut empêcher le téléphone de pouvoir télécharger les futures mises à jour officielles, y compris celle qui vient d’être publiée.

Comme cela est bien documenté dans ce billet de blog, le problème vient du fait que le déverrouillage du chargeur de démarrage de l’appareil (qui nécessite un déverrouillage de l’opérateur) déclenche un effacement complet de la partition de données utilisateur, supprimant un fichier essentiel qui y est stocké et qui est nécessaire pour que les mises à jour soient installées . Cela peut faire partie du processus de «réinitialisation principale avec les clés matérielles» documenté ici (plus communément appelé «réinitialisation d’usine» via la récupération). Je dois noter que l’exécution manuelle de la manœuvre décrite dans la récupération en dehors du processus de déverrouillage du chargeur de démarrage ne semble pas casser les choses lors des tests, bien que l’effacement via fastboot le fasse.

Le déverrouillage du boorloader et l’essuyage du téléphone via fastboot effacent la partition de données utilisateur, supprimant un fichier d’image lié contenant quelques applications OnePlus stockées dans cette partition. Ce fichier en lui-même n’est pas nécessaire pour que le téléphone fonctionne, mais il est malheureusement nécessaire pour que les mises à jour soient correctement installées. En substance, le téléphone panique lorsqu’il applique des mises à jour incrémentielles dites “delta” s’il pense qu’il a été falsifié. La suppression de ce fichier convainc le téléphone que cela s’est produit, interrompant ainsi la possibilité d’installer ces mises à jour delta.

Étant donné que le déverrouillage du chargeur de démarrage déclenche un effacement de la partition de données utilisateur par mesure de sécurité, cela signifie que le déverrouillage du chargeur de démarrage empêchera le téléphone de télécharger et d’installer correctement les mises à jour.

Une mise à jour a échoué en raison du processus décrit. Image: Forums OnePlus.

En soi, cela ne serait pas un problème pour la foule racine et ROM, qui sont souvent habitués à des solutions de contournement gênantes pour les limitations logicielles, à l’exception du fait que le fichier manquant n’est pas accessible au public et des images complètes pour restaurer un système pleinement fonctionnel – généralement le dernier effort pour résoudre un problème grave comme celui-ci – ne sont pas disponibles. Si vous déverrouillez le chargeur de démarrage de votre OnePlus 7T Pro 5G McLaren en ce moment, ou effectuez une “réinitialisation principale” via la récupération, vous perdez la possibilité d’installer des mises à jour, au moins pour l’instant.

Nous avons contacté OnePlus et T-Mobile pour plus d’informations, ainsi que des détails sur la façon dont chacun prévoit de résoudre le problème et quand, mais une réponse n’a pas été immédiatement reçue. Certaines des personnes concernées par ce problème ont réussi à sécuriser les remplacements d’appareils de T-Mobile.

En attendant, j’exhorte les propriétaires d’appareils à ne pas tenter de déverrouiller un chargeur de démarrage ou d’essuyer leurs appareils via la récupération. Nous espérons, au moins, que la «réinitialisation principale» / réinitialisation d’usine du logiciel ne causera pas le même problème, bien que je suppose que les rapports seraient plus répandus si c’était le cas.

Les développeurs peuvent avoir corrigé

Bien que ni T-Mobile ni OnePlus n’aient résolu ce problème, ce qui empêche OnePlus 7T Pro 5G McLarens déverrouillé par le chargeur de démarrage d’installer des mises à jour, les développeurs ont trouvé un correctif homebrew: ils ont réussi à extraire l’image requise de la partition de données utilisateur, permettant à ceux qui ont un chargeur de démarrage déverrouillé pour le restaurer une fois qu’il a été supprimé par le processus de déverrouillage, et des téléchargements pour l’image (ainsi qu’une mise à jour incrémentielle pour ceux bloqués sur une version antérieure du système d’exploitation) sont maintenant disponibles.

Bien que cela devrait résoudre le problème, il ne peut pas vraiment être testé jusqu’à ce qu’une nouvelle mise à jour OTA commence à être déployée, ce qui peut prendre un certain temps. Mais sur la base des faits connus à ce jour, il devrait présenter une solution possible (si odieuse), même si une correction directe de OnePlus / T-Mobile serait meilleure.

Pour un peu de divertissement, vous pouvez lire le processus complet et dramatisé que les développeurs ont essayé de trouver ce correctif ici, et notre couverture originale de cette histoire est juste ci-dessous.