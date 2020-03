Devez-vous acheter une Chromebox en 2020?

Meilleure réponse: Nous ne voyons pas de nouveaux Chromebox tous les mois environ comme nous le faisons avec les Chromebooks, et il y aura presque certainement de nouveaux modèles sortis plus tard cette année. ce qui est disponible en ce moment offre une expérience de bureau impressionnante, donc il n’est pas nécessaire de jouer au jeu en attente.

Bureau sûr, sécurisé et facile

Contrairement à un ordinateur portable, une Chromebox est toujours branchée et dispose d’un ventilateur pour garder les choses un peu plus fraîches. Cela signifie qu’ils peuvent fonctionner un peu plus chaud et un peu plus dur que les mêmes composants à l’intérieur d’un ordinateur portable. Cela signifie également que les Chromebox d’aujourd’hui vont gérer tout ce que Chrome peut y jeter – y compris les applications Android et les applications Linux – très bien dans un avenir prévisible.

Mais qu’en est-il des Chromebox de demain? Les fabricants sortiront probablement une nouvelle Chromebox ou deux en 2020, mais il n’est pas nécessaire d’attendre la prochaine génération, sauf si vous souhaitez poursuivre les spécifications.

Comme quelqu’un qui souvent Est-ce que comme pour poursuivre les spécifications, il est toujours difficile de faire un achat lorsque vous savez que quelque chose de nouveau arrivera peu de temps après avoir dépensé votre argent, mais une Chromebox n’est pas une des choses que vous devez attendre. Les modèles à venir auront de meilleurs processeurs et une RAM plus rapide, mais vous ne remarquerez jamais la différence.

Il existe également d’excellents choix en matière d’achat. ASUS propose une Chromebox qui peut être configurée pour répondre à vos besoins, peu importe ce que vous essayez de faire avec la Chromebox 3. La plupart des utilisateurs iront bien avec le modèle de base qui coûte moins de 300 $, mais les utilisateurs expérimentés ont beaucoup d’autres options à un modèle équipé d’un processeur Intel Core i7 brûlant des granges qui est complètement surpuissant de toutes les bonnes manières.

Un autre excellent choix vient de CTL, qui offre un bon modèle de base Chromebox, un clavier spécifique à ChromeOS et un moniteur IPS 1080p de 22 pouces pour environ 400 $. Cela signifie que vous pouvez le retirer de la boîte, tout brancher, vous connecter à votre compte Google et vous êtes éteint et en cours d’exécution avec zéro problème et aucune frustration pour trouver des câbles ou vous assurer que tout fonctionne.

Si vous recherchez un bureau simple et sécurisé qui offre la même sensation familière que celle que vous procure un Chromebook, c’est le moment idéal pour magasiner.