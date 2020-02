Devez-vous passer à l’iPad Air (2019)?

Il y a plusieurs choses à considérer lorsque vous décidez de passer de votre ancien iPad à l’iPad Air, les plus importantes étant ce que votre modèle d’iPad actuel est et ce que vous pouvez vous permettre.

La première question que vous devez vous poser est: “Pourquoi ai-je besoin d’un nouvel iPad?”

Voulez-vous la prise en charge d’Apple Pencil et votre iPad actuel ne l’a pas? Votre iPad actuel a-t-il un écran Retina ou True Tone? Êtes-vous mort sur une finition dorée? Avez-vous besoin d’un processeur ultra-rapide ou de 1 To de stockage? Laquelle de ces choses est la plus importante pour vous?

Entrons dans les détails.

Prix

L’iPad Air commence à 499 $ pour le modèle 64 Go et 649 $ pour le modèle 256 Go. Vous pouvez ajouter AppleCare pour 69 $ supplémentaires (ou 3,50 $ par mois pendant deux ans) et obtenir les modèles Wi-Fi + Cellular pour 130 $ de plus. Pouvez-vous vous le permettre? Sinon, vous devriez envisager l’iPad de 10,2 pouces.

L’iPad de 10,2 pouces (2019) commence à 329 $ pour le modèle 32 Go et 429 $ pour le modèle 128 Go et est l’iPad le moins cher disponible (encore moins cher que l’iPad mini d’entrée de gamme).

La capacité de stockage est plus petite avec l’iPad de 10,2 pouces, ce qui est autre chose à considérer. Avez-vous besoin de beaucoup d’espace de stockage?

Si l’argent n’est pas un objet, pensez plutôt à l’iPad Pro.

L’iPad Pro 11 pouces commence à 799 $ et augmente à chaque augmentation de la taille du stockage (jusqu’à 1699 $ pour 1 To de stockage pour le modèle Wi-Fi + Cellular). L’iPad Pro 12,9 pouces commence à 999 $ et plafonne à 1899 $.

Si vous effectuez une mise à niveau à partir d’un iPad Air 2, d’un iPad mini 4 ou d’un iPad 4 de 9,7 pouces (fin 2012) et que vous pouvez vous le permettre, le dernier iPad Air (2019) est nettement meilleur que son prédécesseur et en a considérablement de meilleures fonctionnalités que l’ancien iPad de 9,7 pouces. Il a une meilleure résolution d’écran, un affichage True Tone, une meilleure caméra FaceTime et un processeur plus rapide.

Si vous utilisez actuellement un iPad de cinquième génération (2017) et que votre portefeuille est mince, envisagez d’investir dans le marché des revendeurs. L’iPad Pro 10,5 pouces a été remplacé par l’iPad Pro 11 pouces en 2018 et se revend à un prix raisonnable. Les spécifications de l’iPad Pro 2017 sont meilleures que celles de l’iPad Air 2018.

Si vous possédez déjà un iPad Pro, même un de 2017, vous devriez simplement vous en tenir à ce que vous avez. L’iPad Pro (même le modèle 2017) est supérieur à l’iPad Air (2019) à bien des égards.

Afficher

L’iPad Air 2019 est doté d’un écran Retina 2224×1668 avec une densité de ppi (pixels par pouce) de 264. Il a également une large gamme de couleurs P3 pour des couleurs plus riches et des noirs plus audacieux. Il a une luminosité de 500 nits pour une clarté plus nette dans les détails.

L’affichage True Tone ajuste subtilement la tonalité de l’écran, en fonction de l’éclairage ambiant dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Il est à peine perceptible du tout sauf si vous regardez une tablette avec True Tone et sans. Il facilite la lecture et la visualisation des écrans pour les yeux.

L’écran iPad Air 2019 est entièrement laminé, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’espace entre les pixels et la vitre supérieure. Ceci est utile pour lire et travailler à l’extérieur ou sous des lumières vives.

Si la qualité d’affichage est essentielle, l’iPad Air a la meilleure résolution des modèles non professionnels (l’iPad 10,2 pouces a un écran 2160×1620) et dispose d’une large gamme de couleurs P3 et True Tone.

Si la qualité d’affichage est la chose la plus importante pour vous (par exemple, si vous êtes graphiste, cinéaste ou éditeur de photographie), vous devriez plutôt envisager un iPad Pro, et plus spécifiquement, l’iPad Pro 12,9 pouces (résolution 2732×2048 ) pour sa résolution et sa qualité de pixels supérieures.

Processeur

En termes de vitesses de traitement, l’iPad Air est pratiquement dans la même course que l’iPad Pro (2018) avec la dernière puce A12 Bionic avec une architecture 64 bits, un moteur neuronal et un coprocesseur M12 intégré. C’est rapide. Pas tout à fait iPad Pro rapide (l’iPad Pro arbore la puce A12X plus rapide), mais rapide.

Apple a uniformisé les règles du jeu, l’iPad de 10,2 pouces étant le seul modèle ne disposant pas d’une puce de processeur A12. Il y a donc quelques éléments supplémentaires à considérer si les performances de vitesse sont de la plus haute importance pour vous.

RAM, par exemple. L’iPad Pro abrite 4 Go de RAM, ce qui améliore considérablement la vitesse et les performances graphiques. L’iPad Air utilise au maximum 2 Go de RAM, ce qui est parfait pour la plupart des gens, mais pas si vous utilisez des programmes de traitement graphiques lourds pendant de longues périodes.

Si la vitesse et les performances sont importantes pour vous, vous obtenez une amélioration en passant du modèle iPad de base, de l’iPad mini et des modèles iPad Air de génération plus ancienne.

Espace de rangement

L’iPad Air est disponible en deux configurations de stockage: 64 Go et 256 Go. Si l’un ou l’autre vous semble suffisant, vous êtes au bon endroit.

Si vous n’avez même jamais failli remplir 32 Go sur votre iPad actuel et que l’argent est serré, pensez à l’iPad de 10,2 pouces, car il commence à 32 Go pour 329 $. Il est difficile de battre ce prix.

Si 256 Go semblent être trop proches pour toutes les photos, vidéos, musiques et livres que vous téléchargez et stockez sur votre iPad, vous aurez peut-être besoin d’un iPad Pro (2018). Les modèles Pro vont jusqu’à 1 To d’espace de stockage. La plupart des gens n’arriveront même pas à atteindre la marque de 1 To. Pourtant, si vous êtes un professionnel de l’industrie qui stocke vos médias sur votre iPad, vous vous rendriez service en dépensant l’argent supplémentaire sur un iPad Pro.

Prise en charge de l’Apple Pencil

À partir de 2019, tous les modèles d’iPad prennent en charge l’Apple Pencil de première ou de deuxième génération. C’est une excellente nouvelle pour les artistes, les fans de livres de coloriage et les personnes qui détestent les empreintes digitales.

L’iPad Air, l’iPad mini et l’iPad prennent tous en charge l’Apple Pencil de première génération, tandis que l’iPad Pro (2018 et plus récent) prend en charge l’Apple Pencil de deuxième génération.

La question ici est, quel Apple Pencil préférez-vous?

En termes de performances, les Apple Pencil de première génération et de deuxième génération sont identiques. Ils ont le même rejet de palme, zéro décalage et une utilisation fantastique.

L’Apple Pencil de deuxième génération a reçu quelques améliorations cosmétiques, comme un bord plat, de sorte qu’il ne roule pas sur la table et une finition mate.

Cependant, le plus notable est que l’Apple Pencil de deuxième génération dispose d’une fonction de double pression qui vous permet de basculer entre la pointe du crayon / stylet et la gomme. Le double-tap peut en fait être mappé à une deuxième action par les développeurs d’applications. Par exemple, un développeur d’application peut mapper le double-clic pour passer à un stylo surligneur au lieu d’un pinceau.

De plus, il existe une manière complètement différente de charger les Apple Pencil de première et deuxième générations, cette dernière prenant en charge la charge magnétique.

Je ne peux pas imaginer que quelqu’un choisisse un iPad plutôt qu’un autre basé sur la prise en charge d’Apple Pencil, surtout parce qu’ils ont tous les deux les mêmes performances. Cela dit, si vous devez absolument avoir un support de charge magnétique et une double pression pour effacer la fonction, vous devriez obtenir un iPad Pro (2018) au lieu d’un iPad Air.

Caméra

En ce qui concerne la capture de photos et de vidéos, tous les modèles d’iPad non professionnels sont très similaires, avec un appareil photo arrière de 8 mégapixels avec une ouverture ƒ / 2,4, un panorama, une stabilisation d’image automatique, etc. Les fonctionnalités d’enregistrement vidéo sont exactement les mêmes sur tous les modèles non professionnels.

La caméra frontale ou FaceTime de l’iPad Air est de 7 mégapixels, une mise à niveau significative par rapport à la piètre caméra FaceTime de 1,2 mégapixels de l’iPad. L’enregistrement vidéo est également meilleur en 1080P HD qu’au lieu de seulement 720P.

Tout cela étant dit, la gamme d’iPad modèle professionnel a tous de meilleurs appareils photo arrière et FaceTime avec un appareil photo de 12 mégapixels, un flash True Tone à quatre LED, jusqu’à une prise en charge vidéo 4K, une caméra frontale “TrueDepth” de 7 mégapixels avec le support Animoji et Memoji, et bien plus encore.

Si un appareil photo de haute qualité et un enregistrement vidéo 4K sont importants pour l’utilisation de votre iPad, vous devriez certainement choisir un modèle Pro.

Si, cependant, vous ne prévoyez pas de prendre beaucoup de photos, le cas échéant, avec votre iPad, mais que vous voulez un appareil photo de qualité pour les chats vidéo, l’iPad Air répondra à vos besoins.

Touch ID vs Face ID

Les modèles iPad Pro 2018 sont les seuls à prendre en charge Face ID pour le moment, et cela ne changera probablement pas de sitôt. Face ID nécessite beaucoup de matériaux coûteux qui coûteraient n’importe quel iPad bas de gamme.

La bonne nouvelle est que l’iPad Air prend toujours en charge la sécurité biométrique sous la forme de Touch ID avec une enclave de sécurité intégrée directement dans le bouton Accueil.

Beaucoup de gens ne connaissent toujours pas Face ID et préfèrent Touch ID. Si vous êtes une de ces personnes, vous avez de la chance. L’iPad Air est votre ami.

Si, cependant, Face ID (au lieu de Touch ID … vous ne pouvez pas avoir les deux) est le type de sécurité que vous souhaitez, l’iPad Pro (2018) est celui que vous souhaitez.

Personnellement, si la biométrie était le seul facteur, je recommanderais de choisir Face ID. Il est plus sécurisé que Touch ID pour plusieurs raisons, fonctionne très rapidement et libère de l’espace sur l’écran pour plus de plaisir d’affichage.

Qui devrait passer à l’iPad Air (2019)?

Si vous effectuez une mise à niveau à partir d’un iPad Air 2, d’un iPad mini 4 ou d’un ancien iPad, vous êtes probablement prêt pour une mise à niveau. L’iPad Air est un excellent choix avec les fonctionnalités les plus avancées pour son prix, comme un écran 2224×1168, un processeur A12X, un support Apple Pencil (1re génération) et un appareil photo 8 mp avec support vidéo 1080p.

Si vous souhaitez passer à la version la plus récente et la plus performante, mais n’avez pas besoin des fonctionnalités avancées d’un iPad Pro, procurez-vous un iPad Air. C’est l’intervalle parfait, avec un excellent écran, un processeur rapide, une plus grande capacité de stockage et un meilleur appareil photo que le modèle d’entrée de gamme. Son prix est également beaucoup plus abordable que l’iPad Pro, à partir de seulement 499 $.

Qui devrait plutôt passer à un iPad de 10,2 pouces?

Si l’argent est serré, l’iPad de 10,2 pouces est un adversaire digne. Il a une résolution d’écran fantastique, seulement légèrement inférieure à celle de l’iPad Air à 2048×1536. La puce A10 Fusion n’est pas aussi rapide que l’iPad Air, mais c’est toujours un puissant processeur puissant. Il a la même prise en charge de la caméra et de la vidéo que l’iPad Air, et fonctionne également avec l’Apple Pencil de première génération.

À seulement 329 $ pour commencer, c’est l’iPad le moins cher d’Apple.

Qui devrait plutôt passer à un iPad Pro (2018)?

Si vous prévoyez d’utiliser votre iPad pour l’édition de photos et de vidéos ou la production de musique, vous devriez plutôt envisager l’iPad Pro. Avec le processeur le plus rapide que vous pouvez obtenir, plus 4 Go de RAM, vous pouvez utiliser des programmes gourmands en ressources sans trop de pression.

Pour le plaisir de l’iPad haut de gamme, vous paierez un joli sou. À partir de 799 $, l’iPad Pro est définitivement pour les pros.

Et l’iPad mini 2019?

Petit, mais pas oublié, l’incroyable mise à jour de l’iPad mini le compare à l’iPad Air à deux exceptions près: la taille et la prise en charge du connecteur intelligent.

Si vous cherchez quelque chose de plus portable, quelque chose que vous pouvez tenir dans une main et qui est léger, l’iPad mini est imbattable. Il possède toutes les mêmes fonctionnalités que l’iPad Air, comme un processeur A12, un appareil photo 8 mp, une prise en charge vidéo 1080p, une prise en charge Apple Pencil, etc. La résolution d’écran est de 2048×1536, mais comme la taille de l’écran n’est que de 7,9 pouces, il a plus de pixels par pouce (326), ce qui en fait un écran de meilleure qualité.

La seule chose qui manque est la prise en charge du connecteur intelligent, de sorte que vous ne pourrez toujours pas connecter des claviers ou des étuis qui peuvent également être chargés par l’iPad et connectés à celui-ci sans une certaine forme de connectivité Bluetooth.

Si vous voulez quelque chose de plus petit et que vous ne vous souciez pas de la prise en charge du connecteur intelligent, vous allez adorer l’iPad mini 2019.