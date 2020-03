Devez-vous utiliser un VPN sur votre téléphone?

Un VPN, ou réseau privé virtuel, est un excellent moyen de garder votre identité en ligne anonyme et vos données sécurisées. Ceci est particulièrement important lorsque vous utilisez votre smartphone où une grande partie de vos informations personnelles sont stockées.

Vous pouvez accéder à vos informations ou à votre identité via une connexion Wi-Fi ouverte non sécurisée. Puisqu’un téléphone est quelque chose que vous avez toujours sur vous lorsque vous vous déplacez, c’est un appareil qui se connectera probablement à de nombreux réseaux Wi-Fi ouverts. Du Wi-Fi de l’hôtel et de l’aéroport aux connexions de cafés et de bars – ils sont tous un portail potentiel dans les profondeurs les plus sombres d’Internet.

Sur une note plus légère, un VPN peut vous aider à accéder à du contenu géo-restreint comme le contenu Hulu américain à l’étranger.

Alors, pourquoi un VPN est-il important et comment peut-il vous aider sur votre téléphone? Jetons un coup d’œil aux avantages.

Un VPN garde votre téléphone caché

Lorsque vous vous connectez à un nouveau réseau Wi-Fi, vous recevez une adresse IP qui vous identifie. De là, des informations sur vous peuvent être obtenues, comme votre emplacement et même des détails comme votre adresse. Si vous êtes sur une connexion Wi-Fi ouverte, des entités potentiellement malveillantes peuvent y accéder. C’est là qu’intervient un VPN.

Un VPN passera votre signal via ses serveurs privés, disséminés dans le monde entier. Ceux-ci font ensuite la demande au site Web, par exemple, et renvoient la réponse à votre téléphone. En agissant en tant qu’intermédiaire, le VPN peut vous faire apparaître comme une IP que vous n’êtes pas, dans un endroit où vous ne l’êtes pas. Cela protège efficacement votre identité et vos données.

Un VPN sécurisera vos données

En plus de cela, un VPN utilisera un cryptage pour transmettre ces messages de données. Cela signifie que seule la personne possédant une clé, à l’une ou l’autre des extrémités du transfert, aura accès – dans ce cas uniquement vous à la réception. Cela signifie que même si quelqu’un devait trouver un moyen d’intercepter ces données, cela serait inintelligible car il ne pourrait pas les décoder sans la clé.

Ainsi, un VPN rendra votre expérience Internet plus sûre que de vous connecter nu sans que vos données circulent librement pour que quiconque puisse les saisir.

Accédez aux émissions internationales sur votre téléphone où que vous soyez

Puisqu’un VPN fait rebondir votre signal via des serveurs internationaux, il vous permet d’apparaître quelque part où vous n’êtes pas. Donc, si vous êtes à l’étranger mais que vous souhaitez toujours accéder à votre compte Hulu uniquement aux États-Unis, vous pourriez être bloqué.

Un VPN vous permettra de vous connecter au serveur aux États-Unis afin que vous sembliez être sur le sol américain. En tant que tel, vous pouvez vous connecter à votre compte Hulu comme si vous étiez aux États-Unis pour voir toutes vos émissions préférées. Vous pouvez également voir techniquement les émissions d’autres pays, comme le contenu britannique BBC iPlayer. Mais nous ne tolérons pas cela ici.

Quel est le meilleur VPN pour mon téléphone?

ExpressVPN est l’un des meilleurs services VPN complets. Cela offre un grand nombre de serveurs internationaux, des vitesses de connexion rapides, un cryptage sécurisé, un excellent service de support de chat en direct 24h / 24 et 7j / 7 et – surtout – de très bons clients. Ce sont des applications VPN, qui fonctionnent sur Android et iPhone et sont super faciles à utiliser. Cela fonctionnera en arrière-plan pour vous garder en sécurité, quelle que soit la connexion Wi-Fi que vous utilisez.

Nous avons également une grande liste de tous les meilleurs services VPN ainsi que des VPN gratuits au cas où vous recherchez des options supplémentaires.

Nous testons et examinons les services VPN dans le contexte des utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service).

2.Protéger votre sécurité en ligne et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

