Devriez-vous acheter un Galaxy S7 en 2019?

Meilleure réponse: Non. Bien que le matériel du Galaxy S7 soit génial, son logiciel ne devrait pas être mis à jour beaucoup plus longtemps. Au lieu de cela, vous devriez opter pour le Galaxy S8 avec ses spécifications mises à jour, sa conception et son expérience logicielle améliorée.

Dans notre critique d'origine, nous avons donné au S7 de bonnes notes pour avoir fourni un excellent appareil photo et "un excellent raffinement du GS6". Cependant, les fonctionnalités logicielles, les logiciels embarqués et le manque de pérennité ont rendu difficile de vraiment recommander le Galaxy S7.

Il est difficile de trouver une raison d'ignorer la transmission du Galaxy S7, en particulier avec le Galaxy S8 qui prend la tête du meilleur téléphone "plus ancien" de Samsung. Le S8 est sorti en 2017 aux côtés du plus grand S8 Plus et a marqué un énorme changement dans le langage de conception par rapport à ce que nous attendions de Samsung.

Bien que nous comprenions que certaines personnes ne veulent pas passer au tout nouveau design, mais nous ne pouvons tout simplement pas recommander un téléphone qui ne reçoit pas de mises à jour régulières. D'un autre côté, le Galaxy S8 pourrait être mis à jour vers Android 10, alors qu'il a déjà Android Pie à bord avec les améliorations fournies avec Samsung One UI.

Pourquoi envisageriez-vous le Galaxy S7?

La réponse ici est évidente pour certains. Si vous aimez la conception matérielle de Samsung, mais que vous ne voulez pas vous occuper de l'écran Infinity et de la suppression d'un bouton d'accueil, le S7 est parfait.

Vous obtenez un excellent appareil photo, un excellent matériel et quelques autres fonctionnalités qui pourraient être bénéfiques. L'une de ces caractéristiques supplémentaires est l'inclusion de la résistance à l'eau IP63. Cela signifie que vous pouvez lui prendre cinq pieds d'eau pendant environ 30 minutes avant que les choses n'aillent au sud.

Une autre chose à considérer est que, à moins que le S7 que vous achetez n'ait été professionnellement rénové, l'étanchéité à l'eau s'est probablement détériorée au fil des ans. Néanmoins, il est toujours là si vous recherchez un combiné bon marché mais solide.

Le Galaxy S8 devrait être votre premier choix

Alors que le design du Galaxy S7 est "classique" et que vous avez toujours le bouton d'accueil, le S7 n'a tout simplement pas de sens en 2019. Au lieu de cela, nous vous recommandons de vous balancer pour le Galaxy S8 car vous obtenez l'un des meilleurs designs du entreprise, ainsi que des spécifications qui dureront un certain temps.

En ce qui concerne ces spécifications, le S8 arbore un écran QHD Super AMOLED de 5,8 pouces, une option de stockage de base de 64 Go, le processeur Snapdragon 835 et 4 Go de RAM. La résistance à l'eau est toujours IP68, tandis qu'il y a une batterie de 3000 mAh pour vous durer toute la journée.

Le Galaxy S8 offre l'écran Infinity de Samsung avec des bords incurvés, un magnifique sandwich en verre et des courbes douces pour une expérience confortable. De plus, si vous êtes un fan de bons appareils photo, le S8 écrase le S7 en comparaison et pour une bonne raison avec le système de caméra amélioré et les doubles caméras du Galaxy S8 Plus.