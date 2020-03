Devriez-vous acheter un Google Wifi en 2020?

Meilleure réponse: Google Wifi est toujours capable de fournir de solides vitesses Wi-Fi dans un maillage grâce à des mises à jour logicielles cohérentes et à la compatibilité avec du matériel plus récent. Que vous développiez un maillage Google ou Nest Wifi existant ou que vous en construisiez un à partir de zéro, Google Wifi est toujours un excellent choix, bien que si vous avez de l’argent, nous vous recommandons d’utiliser Nest pour des vitesses plus rapides.

La manière traditionnelle d’obtenir le Wi-Fi dans votre maison était d’acheter un routeur, avec de longues antennes noires, puis de le placer à côté de votre modem. Il était presque impossible de répondre parfaitement à vos besoins de couverture et cela est devenu encore plus difficile avec le Wi-Fi 5 GHz moderne, qui est plus sensible aux interférences. Un système maillé utilise plusieurs routeurs plus petits travaillant en tandem pour couvrir une plus grande surface avec une connexion Wi-Fi qui peut évoluer pour s’adapter aux besoins de n’importe quelle maison.

Google Wifi est un véritable système de maillage. Tous ses points communiquent entre eux pour former un réseau cohérent au lieu de faire rapport à un appareil qui agit comme routeur principal. Chaque routeur Google Wifi peut couvrir jusqu’à 1 500 pieds carrés. Vous pouvez utiliser un seul appareil Google Wifi pour configurer un réseau pour une petite zone comme un appartement, mais le système prospère avec plusieurs points Google Wifi. Chaque Google Wifi dispose également de deux ports Ethernet afin que vous puissiez toujours connecter vos appareils câblés.

Vous pouvez acheter Google Wifi individuellement ou en paquets de trois, selon la taille d’une zone à couvrir. Vous êtes également libre d’ajouter plus de routeurs Google Wifi si vous trouvez que vous avez besoin de plus de couverture sur la route.

L’avantage de Google

Les systèmes maillés doivent fonctionner efficacement pour fournir une expérience Wi-Fi cohérente à tous les appareils connectés. Un élément clé de l’équation est le logiciel et c’est là que Google brille. Google fournit des mises à jour logicielles cohérentes et opportunes qui non seulement aident à la connectivité, mais incluent des correctifs pour les failles de sécurité possibles en cas de besoin. Tout est géré automatiquement, il n’est donc pas nécessaire de sauter dans l’application tout le temps.

En parlant de l’application, vous devez utiliser un appareil Android ou iOS avec l’application Google Home pour configurer votre réseau maillé. Vous aurez également besoin d’un compte Google qui peut être créé librement. C’est également de cette façon que vous pouvez ajouter des routeurs supplémentaires à votre maillage si vous en ressentez le besoin.

Il convient de garder à l’esprit que l’écosystème Google Wifi comprend également le routeur Nest Wifi et le point Nest Wifi, qui sont des composants plus récents et légèrement plus rapides. Si vous envisagez de mélanger et de faire correspondre les routeurs Nest Wifi et Google Wifi, vous devez placer vos composants Nest plus rapides vers le centre de votre réseau, Google Wifi remplissant les zones de priorité inférieure.

Le Google Wifi standard est un routeur bi-bande capable avec des vitesses allant jusqu’à AC1200. C’est plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs, mais il convient de garder à l’esprit que le routeur Nest Wifi est plus rapide à AC2200. Ce sera principalement une préoccupation pour les personnes ayant une connexion Internet rapide comme une connexion fibre gigabit.

Wi-Fi 6 et pérennité

Google Wifi est toujours tout à fait capable, mais il n’y a aucun moyen de contourner le fait qu’il s’agit de l’un des systèmes de maillage les plus lents en vente aujourd’hui. Alors que beaucoup de gens seront bien servis car il devrait être plus que capable de fournir une navigation Web ultra rapide et même des vidéos 4K. Les vitesses de téléchargement seront compromises par rapport à d’autres routeurs tels que le routeur Nest Wifi.

Ces deux systèmes ne prennent en charge que l’ancien protocole 802.11ac ou Wi-Fi 5.

Le Wi-Fi 6 est plus rapide et plus efficace que le Wi-Fi 5, ce qui le rend mieux équipé pour gérer le nombre croissant d’appareils connectés dans nos maisons que la norme actuelle. La plupart des entreprises concurrentes commencent déjà à offrir des systèmes de maillage basés sur le Wi-Fi 6 et l’utilisation de cette nouvelle technologie permettra une vitesse plus élevée, mais cela a un coût nettement plus élevé. Pour la plupart des gens aujourd’hui, les vitesses offertes par Google Wifi ou son grand frère Nest Wifi seront plus que suffisantes pendant plusieurs années encore.

Notre choix

Google Wifi

Créez votre maillage avec Google

Google Wifi offre des vitesses et une couverture solides avec beaucoup d’espace pour se développer. Les applications et les logiciels de Google gardent les choses à jour et sécurisées.