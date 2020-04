Devriez-vous acheter un iPad Air 3 (2019) en 2020?

Meilleure réponse: Avec l’arrivée de la gamme iPad Pro 2020, l’iPad Air 3 (2019) est désormais la plus ancienne tablette actuelle proposée par Apple. Malgré cela, il reste un excellent choix pour les créateurs et les preneurs de vidéos qui ont besoin d’extras que l’iPad économique ne fournit pas. Pourtant, nous sommes ne pas le recommandant pour la plupart des acheteurs de tablettes en raison de son âge et de son prix.

Le choix Goldilocks

Présenté pour la première fois en mars 2019 aux côtés de l’iPad mini 5, l’iPad Air 3 (2019) en a surpris beaucoup lors de sa sortie. Avant cela, le nom iPad Air n’avait pas été utilisé depuis plus de deux ans. Cependant, sa place dans la gamme iPad est logique. La tablette est au milieu entre l’iPad Pro et l’iPad 7.

Avec l’iPad Air 3 (2019), vous recevez un écran Retina de 10,5 pouces avec une large gamme et une correspondance de température de couleur ambiante TrueTone. Il est également livré avec le chipset A12 Bionic d’Apple, le même que celui de l’iPhone XS, 3 Go de mémoire, un connecteur Lightning, un capteur d’empreintes digitales biométrique Touch ID, deux haut-parleurs stéréo, un appareil photo frontal de 7 mégapixels, 1080p et un 8-egapixel , large couleur f / 2.4 et caméra arrière 1080p. Vous pouvez l’obtenir en argent, gris sidéral ou or, avec 64 Go ou 264 Go de stockage.

Pour cela, vous pouvez vous attendre à payer au moins ce que vous auriez pour l’iPad d’origine en 2010 – environ 499 $.

Versus de l’iPad 7

L’iPad Air 3 (2019) coûte 170 $ de plus que l’iPad 7 (2019), qui est arrivé sur la scène quelques mois plus tard. Pour le coût supplémentaire, vous obtenez une meilleure puce (puce A12 Bionic avec Neural Engine vs puce A10 Fusion), plus de disponibilité de stockage (jusqu’à 256 Go contre un maximum de 128 Go) et un meilleur affichage légèrement plus grand. Il y a aussi une meilleure caméra frontale sur l’iPad Air 3 (2019) (7MP contre 1,2MP).

Par rapport à l’iPad Pro 11 pouces de deuxième génération

Lancé en mars 2020, l’iPad 11 pouces (deuxième génération) est le premier nouvel iPad Pro en près de deux ans (avec l’iPad Pro 12,9 pouces (quatrième génération). Vous paierez au moins 300 $ de plus pour le IPad Pro 11 pouces sur iPad Air 3 (2019).

Pour le prix supplémentaire, vous recevrez la compatibilité Apple Pencil (deuxième génération), une puce A12Z Bionic avec Neural Engine, plus de mémoire, jusqu’à 1 To de stockage, des caméras 12 mégapixels large et 10 mégapixels Ultra Wide, compatible avec le Magic Keyboard à venir, un connecteur USB-C et bien plus encore.

Qui devrait acheter l’iPad Air 3 (2019)

Si vous êtes un professionnel de la création, un joueur assidu ou quelqu’un qui a besoin des dernières technologies, optez pour l’iPad Pro 2020. Pour tout le monde, la décision d’acheter l’iPad Air 3 (2019) ou l’iPad 7 (2019) se résume à trois facteurs critiques: le prix, le stockage et la vitesse.

Lorsque le stockage est le plus important (pensez à beaucoup de prises de photos et de vidéos et de jeux occasionnels), l’iPad Air 3 est le meilleur choix, car vous pouvez avoir deux fois plus de plaisir! L’iPad Air est également plus rapide, grâce à une meilleure puce. En ce qui concerne le prix, l’iPad Air 3 (2019) est plus cher; cependant, comme il est plus ancien, vous pourrez peut-être le trouver à prix réduit.

Mais l’iPad 7 (2019) est notre choix pour la plupart

Cependant, en raison de son âge, l’iPad Air 3 (2019) n’est pas le choix idéal pour la plupart des gens, sauf si vous pouvez l’obtenir à prix réduit ou avoir besoin du stockage supplémentaire qu’il offre. Par conséquent, optez pour l’iPad 7 (2019). qui n’est pas si différent, est un appareil plus récent, et oui, vous économisera de l’argent.